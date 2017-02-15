В Украине создадут институт частных исполнителей судебных решений

Создание в стране института частных исполнителей судебных решений — одна из реформ, вызывающих в обществе страх и неприятие. И страх этот умело подогревается. Однако частные исполнители могут стать панацеей для страны с низким уровнем «исполнительности» чего бы то ни было. Достаточно ли весомы основания для опасений?
Возвращение 1990-х?
Будущих частных исполнителей решений суда ошибочно приравнивают к коллекторам. А уж последние для украинцев — некий гибрид назойливых менеджеров по продажам и рэкетиров из 1990-х. Между тем знак равенства тут откровенно манипулятивный. Общего у нынешних коллекторов и будущих частных исполнителей почти ничего. Первые «выбивают» долги как после соответствующего решения суда, так и до него, действуя и в законном поле, и — чаще всего — вне его. Речь даже не об угрозах или тем более силовых акциях: одни только настойчивые звонки родственникам и сотрудникам должника вряд ли вписываются в рамки «белой» деятельности. А частные исполнители обязаны будут работать в рамках законодательства и исполнять уже принятые судом решения. И решения эти могут касаться не только долгов, как в случае с коллекторами.
Если говорить конкретнее, частные исполнители будут в своей деятельности руководствоваться тем же законодательством, что и существующая Государственная исполнительная служба. Согласитесь, оценивать профессионализм и честность лишь по принадлежности к госслужбе, всё равно что записывать в потенциальные преступники частным образом практикующих врачей, юристов и т. д.
Мотивация основная и дополнительная
Чем вообще обосновано создание института частных исполнителей в Украине? Теоретически — желанием убрать монополию государства в этой сфере. Во многих странах, в том числе восточноевропейских, от государственных исполнительных служб избавились. В то же время частные исполнители, например, в Польше «обросли» большими структурами: работу одного такого специалиста могут сопровождать сто и более вспомогательных сотрудников.
Создание института частных исполнителей в Украине — требование многих международных организаций. Впрочем, это скорее требование времени и объективных обстоятельств.
Есть ведь и чисто практический аспект. Мало того, что многие дела месяцами лежат в украинских судах (о причинах — разговор отдельный), так ещё и мизерная доля решений приводится в исполнение. Координатор проекта ЕС «Поддержка реформ в сфере юстиции в Украине» Довидас Виткаускас в недавнем интервью одному из отечественных СМИ заявил, что в стране в гражданском процессе исполняются лишь 5–6 % решений. Собеседники BZ в кругах исполнителей говорят, что цифра эта на самом деле вдвое выше, а по регионам может достигать и 20 %. Но и этот результат далёк от идеального.
Такие показатели тревожат и отечественный бизнес, и потенциальных иностранных инвесторов. Есть риски собственно для ведения своего дела, есть риск противозаконных действий и несправедливости в судах. Но даже если удастся добиться положительного решения суда, шанс добиться его исполнения, как видим, от 5 % до 20 %. А ведь исполнение означает не только формальное восстановление справедливости, но и возврат денег, активов, имущества.
И иностранец Виткаускас, и местные госисполнители признают: исполнительная служба в её нынешнем формате не имеет достаточной мотивации для полноценного выполнения своих функций. Более того, иногда её сотрудники получают «дополнительную мотивацию», чтобы проявлять меньше активности в определённых делах. В противном случае — когда нужно «отблагодарить» за выполнение какого-то решения суда — оплата их услуг «в конверте» обходится дороже, чем стоили бы услуги частных исполнителей. К тому же такие действия незаконны.
С позиций заимодавца
Частные исполнители в Украине будут получать индивидуальные свидетельства. И вести свою деятельность такой специалист будет «сам по себе», а не, скажем, от имени банка. (Не исключено, что у какого-то финучреждения будут «любимые» исполнители, но это не будет необходимым для работы условием). Скорее всего, «частники» будут иметь и штат вспомогательного персонала. В этом плане их деятельность похожа на адвокатскую или нотариат.
Персональные свидетельства частных исполнителей означают помимо прочего и личную ответственность за действия. В случае нарушения закона или злоупотребления своими правами наказание понесёт конкретный человек. Возможно, он даже будет лишен права заниматься исполнением решений судов. Компетенция по лишению свидетельств будет возложена на органы саморегулирования и самоуправления.
Семя сомнений относительно частных исполнителей упало на плодородную почву: в Украине в той или иной мере должниками являются почти все. Многие даже не подозревают, что в их отношении уже есть решение суда, — например, по вопросу долгов за коммунальные услуги. Поэтому страх, что частные исполнители «в один прекрасный день ворвутся», вполне естественный.
Но, с другой стороны, все мы — граждане, в чью пользу вынесено решение, которое не исполняется. Одним задолжали зарплату, другие не могут добиться компенсаций от частных фирм, третьи — получить деньги из банка… Если представить себя не на месте живущего размеренной жизнью должника, а на месте обозлённого заимодавца или пострадавшей от преступления стороны, то легко понять и смысл появления частных исполнителей.
Zavarnik