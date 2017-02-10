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«План Б» для украинских банков

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Главная / Финансы
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«План Б» для украинских банков

Банки Украины либо «слишком велики, чтобы рухнуть», либо настолько малы, что государство не возьмётся их спасать. Но у МВФ и Киева есть «план Б» относительно крупных частных банков. Что эе это за таинственный план?

Паниковать или нет?


Одна из главных «страшилок» последних лет в Украине — угроза катастрофы с необратимыми последствиями в банковской сфере или даже катастрофический сценарий для одного, но системообразующего, банка. Системообразующих финучреждений в стране немного, а негосударственное вообще одно.

В 2015 году частыми были слухи о банкротствах крупных банков, однако критическую панику им посеять не удалось. В текущем году месседж был слегка подкорректирован: теперь говорят о национализации финучреждений. Под национализацией в данном случае следует подразумевать рекапитализацию — выкуп государством или государственными компаниями определённой доли в банке, как правило, около 50 % и выше. Этот инструмент используют и в благополучных странах в кризисные периоды, после чего в зависимости от выбранного сценария правительство либо просто берёт на себя обязательства перед вкладчиками, либо взаимодействует с другими банками, например, выкупая проблемные кредиты.

Рекапитализация не означает выгодную для государства сделку, зато наверняка означает дополнительные расходы. Это национализация убытков. В случае национализации крупнейших банков страны речь шла бы по меньшей мере о паре десятков миллиардов гривен расходов — таковы объёмы долгов перед НБУ и другими займодателями. С другой стороны, в случае грамотных действий власть через рекапитализацию делает банковскую систему более управляемой и более стабильной. Для клиентов конкретного банка такие шаги означают спасение от банкротства и частичной потери вкладов.

План Б


Домыслы о возможной национализации банков страны получили новый толчок после очередных переговоров с МВФ. Дело в том, что в соглашениях и других совместных документах от сентября 2016 года есть слова о возможном спасении государством одного из крупных банков через рекапитализацию. Традиционно для такого уровня и во избежание паники конкретные названия не указаны. Но список претендентов на рекапитализацию невелик: НБУ будет спасать (если будет) только крупнейших игроков. Судьбу мелких мы уже знаем по опыту двух последних лет: внезапное объявление неплатежеспособным, введение временной администрации, ликвидация.

Но есть вероятность, что «все всё поняли» совершенно неправильно. Судя по имеющимся в распоряжении документам, ни МВФ не даёт указаний, ни Украина не берёт на себя обязательств по национализации какого-либо банка. А сценарий спасения банковского частника в любом случае необходим в нашей экономической и политической ситуации. Нормально, что есть «план Б», тем более составленный на таком высоком экспертном уровне.

Европа и Штаты активно борются с монополистами. И с этой точки зрения вроде бы тоже должны мотивировать нас ограничивать лидирующие по нескольким показателям банки. Этот аргумент также высказывают в поддержку версии о скорой национализации. Всё бы ничего, но рекапитализация имеет мало общего с демонополизацией. Скорее наоборот: она в данном случае обеспечит государству контроль над львиной долей рынка. Тем более, в руках государства и сейчас сосредоточены несколько банков, в том числе бывшие ранее частными.

Можно выдохнуть


Кстати, понятие «слишком большой, чтобы упасть», пришло к нам с Запада. Таким структурам просто не дают рухнуть — ни государство, ни другие участники рынка, — просто потому, что при падении они тянут за собой остальных, а иногда и государственные системы. Это не тот случай, когда можно спокойно разделить наследство вчерашнего врага. Крупный банк просто не подпустят к краю пропасти.

Кроме того, любое финучреждение из топ-списка — «слишком работающее, чтобы упасть». Финансисты отлично видят его проблемы: тот же долг перед НБУ, недостаточная докапитализация, большой объём кредитов, выданных связанным компаниям. Однако, во-первых, это претензии универсальные для всего рынка, во-вторых, всё это важные показатели, но не влияющие напрямую на деятельность финучреждения. Банк на фоне этих проблем может не увядать, а цвести: развивать интернет-направление, запускать площадки для p2p-кредитования и т. д., — пусть даже правительство имеет повод, инструменты и конкретные планы рекапитализации (насчёт инструментов и планов есть сомнения). Всё равно власть получает дилемму: неподконтрольный, но исправно функционирующий банк или его принудительная национализация и перспектива финансового коллапса на срок от нескольких дней до месяцев. Случавшиеся порой технические проблемы только интернет-банкинга одного из крупнейших банков парализовывали работу тысяч мелких и средних предпринимателей, вызывали лёгкую панику. А ведь это всего лишь онлайн-сервис, напрямую не влияющий ни на счета, ни на сохранность денег. Что произойдёт, если будет остановлена работа большой сети банкоматов и банковских отделений?

Это и произойдёт, если акционеров вынудят продать свои акции государству. И если это будет сопровождаться резкими телодвижениями силовиков. Вариант с добровольной передачей банка государству? Вряд ли владелец захочет расстаться с выгодным ресурсом и рычагом влияния, но исключать такие договорённости нельзя. Продажа банка государству может оказаться для собственника удачной сделкой с точки зрения и прибыли, и избавления от возможных проблем с финучреждением. А на клиентах вряд ли заметно отразится смена собственника.

В любом случае клиентам крупных частных банков страны можно выдохнуть. Краха не допустит ни государство, ни даже прямые конкуренты. А перемены в менеджменте и структуре собственности, если и произойдут, положение клиентов почти не затронут.

Zavarnik


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