Всё будет Prozorro

Система госзакупок Prozorro эволюционирует в многофункциональную торговую площадку государства, а в перспективе может превратиться в электронное правительство и даже стать площадкой для электронных выборов. В планах её идеологов — встроить в систему не только базы данных, но и админуслуги.
«Прозоррые» тендеры
В начале октября команда электронной системы госзакупок Prozorro запустила в тестовом режиме сервис Prozorro.Sales, или Prozorro.Продажи. К сервису поспешили присоединиться электронные площадки, уже сейчас выступающие партнёрами «прозоррых» тендеров. Задачей сервиса было сокращение бюджетных расходов при закупках товаров и услуг. Эту цель создатели неизменно называют приоритетной. Даже когда журналисты и общественники обнаруживали нарушения или потенциальные проблемы в новой системе, реформаторы в ответ упорно напоминали: от коррупции не застрахована и Prozorro, но положительные финансовые результаты ведь налицо?
Prozorro.Sales — сервис с «противоположными» целями и функционалом. Этим инструментом государство будет пользоваться для реализации своего имущества по принципу аукциона. Хотя в итоге задача та же самая — наполнение бюджета.
Первые в очереди на реализацию — активы банков-банкротов, которые оцениваются более чем в 400 млрд грн. Однако не исключено, что через эту же систему выставят на продажу и, например, акции госпредприятий, в отношении которых принято решение о приватизации. Таким образом, Prozorro уже сейчас превращается в большую биржу для торговли с государством. И на этом всё? Совсем нет, уверяют её идеологи и создатели.
Плохо скрытые планы
Этой осенью Prozorro получила доступ к государственной базе данных юридических лиц и физлиц-предпринимателей. Интеграция уже только с одним этим массивом информации открывает большие возможности. Изначально это упрощает идентификацию и проверку участников конкурса: юридический статус, время создания, владельцы и выгодополучатели, возможные связи с другими участниками конкурса и т. д.
В перспективе электронная система торгов может подключаться и к другим базам, не только государственным: например, к реестрам должников, различным «чёрным» или «белым» спискам. Это позволит получать информацию об участниках конкурса как организаторам, так и сторонним наблюдателям — СМИ или НГО.
Замминистра экономики Максим Нефёдов, с которым ассоциируют Prozorro, уделяет «неторговым» направлениям развития системы всё больше внимания. Рассказывая о подключении к базе данных юридических лиц, он анонсировал будущий доступ к аналогичным массивам данных других ведомств: МВД, таможни, налоговой. Речь в первую очередь, конечно, опять же о повышении прозрачности и безопасности сделок. Но не стоит воспринимать эти потенциальные возможности так прямолинейно. Главное в них — не конкретная новая возможность для конкретной площадки, а сам факт получения доступа к государственным базам данных. Всё указывает на то, что электронная система перерастёт функционал купли-продажи и станет большим информационным центром государства.
Максим Нефёдов «плохо скрывает» эти свои планы. И публикует «подсказки», что же будет происходить дальше. Так, рассуждая о подключённых базах данных, чиновник-реформатор будто случайно вспомнил об одном из действующих онлайн-сервисов административных услуг. Не о знаменитом iGov, но всё же существующем и работающем сайте. Планы Нефёдова и команды — встроить в Prozorro не только дополнительные массивы данных, но и онлайн-админуслуги. Это превратит главный информационный узел страны в зачаток электронного правительства. Если этим планам суждено сбыться, мы увидим, как e-government в Украине формируется не одним махом и не одним законом, а через постепенное наращивание возможностей одного успешного веб-сервиса.
Электронная власть
Часть задач классического электронного правительства Prozorro с «приданными силами» могут решать уже сейчас или в ближайшее время. Помимо покупок-продаж государство имеет возможность через Сеть принимать запросы и отвечать на них, выдавать гражданам справки и другие документы, принимать отчётность. Частично развит электронный документооборот между органами власти, доступ к архивным данным и т. д. Ещё предстоит сделать первые шаги по полноценному проведению через Сеть тестов и экзаменов: от экзамена на получение водительских прав до оценивания претендентов на высокие должности в госслужбе. Сейчас в этих сферах компьютер не только не исключил вмешательство в процесс и результат, но даже каким-то образом стал «соучастником» нарушений. Это понятно и тем, кто несколько раз подряд безуспешно «сдавал на права», и тем, кто следит за последними новостями о конкурсах на пост губернатора и глав райгосадминистраций.
Закономерным этапом развития Prozorro в качестве основы электронного правительства может стать и проведение электронных выборов. Когда площадка получит доступ в том числе и к реестру избирателей, дело останется за удалённой идентификацией граждан.
Почему мы говорим именно о Prozorro, как о базисе для будущего электронного правительства? С чисто технической точки зрения его команда смогла продемонстрировать продукт, успешно работающий и достаточно гибкий, готовый к изменениям и дополнениям. Среди реформ последних 2,5 лет изменения в госзакупках пользуются однозначным одобрением экспертов. При этом внедрение Prozorro само по себе происходит «прозоро», что вызывает доверие. А доверие — основа успешной реформы.
Zavarnik