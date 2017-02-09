Лента новостей

14:45
Гнутово, Талаковка и Сартана обесточены из-за обстрела
14:17
ТВ и радио наказали на полмиллиона за русский язык
13:43
Как своими руками построить насыпной погреб
13:15
Краматорск посетит министр иностранных дел Литвы
12:43
В Лимане женщина избила свою мать молотком
12:39
Теперь из ДНР в ЛНР можно переслать деньги по почте
12:33
Прощание с «Гиви» пройдет в здании «Донбасс Оперы»
12:25
Порошенко вручил Ордена «За мужество» энергетикам за восстановление электроэнергии в Авдеевке
12:16
В Бахмуте подорожал проезд в маршрутках
12:04
Всё будет Prozorro
12:00
За рубеж на заработки
11:52
В Луганской области 5 тысяч человек остались без воды
11:40
Владельцы дорогих автомобилей пополнили бюджет Донетчины на 343 тыс. гривен
19:20
Парубий написал закон об украинском языке в Раде
19:12
Без чего не обойтись профессиональному бармену?
18:00
Заделка щелей оконной рамы при помощи герметика
17:47
Экспортный газ Газпрома за год подешевел на треть
16:24
Современная чистка зубов - отличный результат
16:00
Мариупольский МТП подписал контракт с заокеанским производителем оборудования
15:51
«Министру» госбезопасности ДНР объявили о подозрении
15:44
В Украине скоро станет одним банком меньше
15:03
Выбираем ламинат для вашего дома
14:49
Чиновник государственного предприятия в Славянске присвоил 400 тысяч гривен
14:11
В ДНР объявили трехдневный траур
14:04
Убийцы «Гиви» будут установлены в ближайшее время - Захарченко
13:42
В Марьинке сосед изнасиловал женщину и избил ее детей
13:25
Шкиряк причастен к убийству "Гиви" - Басурин
13:08
В Украине ускорилась инфляция
12:57
Мужские часы как модный аксессуар
12:10
В Бахмуте снова заработают лифты
12:05
В Макеевке убили «Гиви»
11:49
В Донецкой области из незаконного обращения изъято подакцизных товаров на сумму 3 млн гривен
01:01
Блокада Донбасса продолжается − Парасюк
00:47
Ветераны АТО восстановили окна и крыши в Старой Авдеевке
00:37
Выезд на природу для занятий спортом
00:06
Как готовят землю перед посадкой картофеля
23:49
Аваков определился с главой Нацполиции
18:11
Итальянская мебель, как современная роскошь
17:40
В Покровске мать избила ногами своего 12-летнего сына
17:32
Спортсмены Дружковки стали призерами Кубка Украины по тяжелой атлетике
17:22
В Дебальцево создадут комплекс непрерывной утилизации
17:03
Как демонтировать умывальник в ванной комнате
16:48
Энергетики запитали еще 9 сел в Ясиноватском районе
16:28
Дата центр в Европе
16:22
Путин и Меркель обсудили обострение на Донбассе
Все новости

Архив публикаций

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Всё будет Prozorro

0
73
Главная / Экономика
0
Всё будет Prozorro

Система госзакупок Prozorro эволюционирует в многофункциональную торговую площадку государства, а в перспективе может превратиться в электронное правительство и даже стать площадкой для электронных выборов. В планах её идеологов — встроить в систему не только базы данных, но и админуслуги.

«Прозоррые» тендеры


В начале октября команда электронной системы госзакупок Prozorro запустила в тестовом режиме сервис Prozorro.Sales, или Prozorro.Продажи. К сервису поспешили присоединиться электронные площадки, уже сейчас выступающие партнёрами «прозоррых» тендеров. Задачей сервиса было сокращение бюджетных расходов при закупках товаров и услуг. Эту цель создатели неизменно называют приоритетной. Даже когда журналисты и общественники обнаруживали нарушения или потенциальные проблемы в новой системе, реформаторы в ответ упорно напоминали: от коррупции не застрахована и Prozorro, но положительные финансовые результаты ведь налицо?

Prozorro.Sales — сервис с «противоположными» целями и функционалом. Этим инструментом государство будет пользоваться для реализации своего имущества по принципу аукциона. Хотя в итоге задача та же самая — наполнение бюджета.

Первые в очереди на реализацию — активы банков-банкротов, которые оцениваются более чем в 400 млрд грн. Однако не исключено, что через эту же систему выставят на продажу и, например, акции госпредприятий, в отношении которых принято решение о приватизации. Таким образом, Prozorro уже сейчас превращается в большую биржу для торговли с государством. И на этом всё? Совсем нет, уверяют её идеологи и создатели.

Плохо скрытые планы


Этой осенью Prozorro получила доступ к государственной базе данных юридических лиц и физлиц-предпринимателей. Интеграция уже только с одним этим массивом информации открывает большие возможности. Изначально это упрощает идентификацию и проверку участников конкурса: юридический статус, время создания, владельцы и выгодополучатели, возможные связи с другими участниками конкурса и т. д.

В перспективе электронная система торгов может подключаться и к другим базам, не только государственным: например, к реестрам должников, различным «чёрным» или «белым» спискам. Это позволит получать информацию об участниках конкурса как организаторам, так и сторонним наблюдателям — СМИ или НГО.

Замминистра экономики Максим Нефёдов, с которым ассоциируют Prozorro, уделяет «неторговым» направлениям развития системы всё больше внимания. Рассказывая о подключении к базе данных юридических лиц, он анонсировал будущий доступ к аналогичным массивам данных других ведомств: МВД, таможни, налоговой. Речь в первую очередь, конечно, опять же о повышении прозрачности и безопасности сделок. Но не стоит воспринимать эти потенциальные возможности так прямолинейно. Главное в них — не конкретная новая возможность для конкретной площадки, а сам факт получения доступа к государственным базам данных. Всё указывает на то, что электронная система перерастёт функционал купли-продажи и станет большим информационным центром государства.

Максим Нефёдов «плохо скрывает» эти свои планы. И публикует «подсказки», что же будет происходить дальше. Так, рассуждая о подключённых базах данных, чиновник-реформатор будто случайно вспомнил об одном из действующих онлайн-сервисов административных услуг. Не о знаменитом iGov, но всё же существующем и работающем сайте. Планы Нефёдова и команды — встроить в Prozorro не только дополнительные массивы данных, но и онлайн-админуслуги. Это превратит главный информационный узел страны в зачаток электронного правительства. Если этим планам суждено сбыться, мы увидим, как e-government в Украине формируется не одним махом и не одним законом, а через постепенное наращивание возможностей одного успешного веб-сервиса.

Электронная власть


Часть задач классического электронного правительства Prozorro с «приданными силами» могут решать уже сейчас или в ближайшее время. Помимо покупок-продаж государство имеет возможность через Сеть принимать запросы и отвечать на них, выдавать гражданам справки и другие документы, принимать отчётность. Частично развит электронный документооборот между органами власти, доступ к архивным данным и т. д. Ещё предстоит сделать первые шаги по полноценному проведению через Сеть тестов и экзаменов: от экзамена на получение водительских прав до оценивания претендентов на высокие должности в госслужбе. Сейчас в этих сферах компьютер не только не исключил вмешательство в процесс и результат, но даже каким-то образом стал «соучастником» нарушений. Это понятно и тем, кто несколько раз подряд безуспешно «сдавал на права», и тем, кто следит за последними новостями о конкурсах на пост губернатора и глав райгосадминистраций.

Закономерным этапом развития Prozorro в качестве основы электронного правительства может стать и проведение электронных выборов. Когда площадка получит доступ в том числе и к реестру избирателей, дело останется за удалённой идентификацией граждан.

Почему мы говорим именно о Prozorro, как о базисе для будущего электронного правительства? С чисто технической точки зрения его команда смогла продемонстрировать продукт, успешно работающий и достаточно гибкий, готовый к изменениям и дополнениям. Среди реформ последних 2,5 лет изменения в госзакупках пользуются однозначным одобрением экспертов. При этом внедрение Prozorro само по себе происходит «прозоро», что вызывает доверие. А доверие — основа успешной реформы.

Zavarnik


Похожие публикации

22-08-2016
Экономия бюджетных средств благодаря ProZorro составила почти 80 млн грн
1-08-2016
Госзакупки в Украине перешли на ProZorro
6-07-2016
Система «Prozorro» сэкономила Мариуполю 32 миллиона гривен
21-06-2016
В Донецкой области объявили 4896 тендеров через систему «ProZorro»
16-05-2016
Все закупки должны проходить через систему ProZorro - Жебривский
12-01-2016
Продолжается мониторинг государственных закупок через систему ProZorro в Донецкой области

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх