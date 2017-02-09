За рубеж на заработки

Украинцы всё чаще уезжают на заработки за рубеж. И началось это не вчера. Деиндустриализация экономики после распада СССР породила безработицу в середине 1990-х и «первую украинскую» волну трудовой миграции. Поиски лучшей жизни заставили смотреть на дальнее и ближнее зарубежье как на возможность выгодно трудоустроиться. Что же говорить о последних двух-трёх годах, когда к экономической нестабильности добавилась политическая и вопрос выгоды сменился для многих вопросом элементарного выживания?
Чужая бедность
В начале 2000-х прирастание Евросоюза новыми членами в лице стран Восточной Европы стало для этих новичков странной победой. Частичная утрата суверенитета, существенное падение собственного промышленного производства неожиданно усугубились ещё одной важной потерей — человеческого ресурса. За 10 лет после вступления в ЕС, например, стран Прибалтики, оттуда выехало 5,5 % населения. Прибалтийский интернет-портал, цитируя отчёт МВФ, отмечал: «С учётом значительной доли квалифицированных мигрантов их приезд, видимо, пошёл на пользу принимающим странам и ЕС в целом… Утечка рабочей силы, как правило, уменьшает ВВП стран происхождения на душу населения, в зависимости от возраста и навыков мигрантов».
Кроме стран Балтии, тяжело пострадали от оттока трудоспособного населения Болгария и Румыния. Конечно, уезжают мигранты не задаром и, высылая заработанное на родину, существенно облегчают жизнь своим семьям. Но подобные денежные инъекции разрушают здоровье национальных экономик в целом. Мигранты платят налоги, наполняя бюджеты стран пребывания, а на родине остаются пенсионеры и социально незащищённые граждане, которых внутренний бюджет уже не в силах прокормить. Результат — 30 % населения за чертой бедности в той же Латвии.
Всего лишь территория
Эти грустные цифры давно уже не предел для нашей экономики. Донорство Украины по рабочей силе в Европе и не только стало притчей во языцех. Только по официальным данным от 5 до 7 % трудоспособных украинцев работают за рубежом. А если учесть ещё и нелегальные заработки, в которые, по разным данным, вовлечены до 9 млн наших соотечественников… Получится гораздо больше. Если первыми покорять Европу и условный Восток поехали выходцы с промышленно неразвитой Западной Украины, то сейчас к ним присоединились и юго-восточные собратья, пострадавшие от разрыва экономических связей с Россией. Едут на сбор ягод в Польшу, на стройки и подсобные работы в Европе и России, едут на стабильную зарплату в Беларусь и Казахстан. На разный уровень квалификации находится спрос. Полулегально, а то и вовсе нелегально, не пугаясь опасностей трудового рабства и торговли людьми. Получая любым способом виды на жительство и гражданство стран-работодателей.
А государство, беспечно отпустившее своих квалифицированных инженеров, медиков, программистов, строителей, неспособное предложить им нормальные условия труда, первым терпит потери. В бюджет не поступают налоги, местный бизнес теряет обороты, падает покупательская способность населения. Да и само население сокращается до уровня 1960 года. Такого падения численности населения не помнят со Второй мировой. Как тут не подумать, что мы нужны Евросоюзу лишь как территория. Что ж, не мы первые…
Летите, голуби?
В данный момент государство заробитчан как бы не видит, периодически не давая им скучать. То разрывом дипотношений с соседями пригрозит, то каналы перевода валюты перекроет. Кому становится от этого лучше, непонятно. И пока власти не признают факт, что 10 % населения работают вне страны, ни о какой помощи этим людям, ни о каком решении организационных вопросов речь идти не может. Как и о прибыли для национальной экономики.
«Есть статистика по обмену валюты по регионам на наличном рынке, и видно, что деньги гастарбайтеров, которые приходят в Украину, активно меняются. За счёт этих переводов у нас есть небольшой излишек валюты, которые НБУ выкупает и покрывает выплаты по внешним долгам. Сейчас валютный рынок спасают только деньги гастарбайтеров и больше никто», — утверждает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По подсчётам экспертов, ежегодно в страну в виде денежных переводов от заробитчан приходит около $6 млрд. То есть в условиях отрицательного сальдо внешней торговли, недостатка инвестиций «маленькие украинцы» перекрывают этот дефицит, кто сколько может. Помогают выжить «своим» — и Украине в целом.
Если помечтать, то можно представить себе, что вместо разговоров о борьбе с коррупцией и противостоянии агрессорам мы проведём реальные переговоры и заключим договора, — пусть не с Россией, а хотя бы с Беларусью, Казахстаном, Польшей, Чехией, — о легальной трудовой миграции. Решим вопрос с пенсиями и налогами для работающих за рубежом, дадим им возможность учёта на родине зарубежного трудового стажа. Это дало бы нам шанс избежать печального опыта Прибалтики, наполнить бюджет и дать людям надежду на будущее. Может быть, тогда трудовая миграция станет не последней соломинкой в беспросветной ситуации, а возможностью для возрождения страны.
Zavarnik