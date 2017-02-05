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Порошенко поговорил с Трампом

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Главная / Политика в Украине
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Порошенко поговорил с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Петр Порошенко поздравил своего коллегу с инаугурацией в должности Главы США и высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской Администрацией.

Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США.

Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем.

Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшение гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Лидеры стран отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня.

Президент Украины поблагодарил Главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Петр Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран.

В ходе разговора также обсуждался предстоящий визит Президента Петра Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет Министр иностранных дел Украины.

president.gov.ua


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