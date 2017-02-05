Порошенко поговорил с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Петр Порошенко поздравил своего коллегу с инаугурацией в должности Главы США и высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской Администрацией.
Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США.
Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем.
Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшение гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Лидеры стран отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня.
Президент Украины поблагодарил Главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Петр Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран.
В ходе разговора также обсуждался предстоящий визит Президента Петра Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет Министр иностранных дел Украины.
president.gov.ua