Лента новостей

13:06
Докучаевск остался без водоснабжения
12:57
Межкомнатные двери - дерево, пластик, стекло или алюминий?
12:29
Как установить жалюзи?
12:25
Энергетики ожидают «зеленый коридор» для восстановления линий в Авдеевке
12:21
Жителю Донецкой области грозит 8 лет за хранение наркотиков и боеприпасов
12:08
ЕС поддержал План мероприятий Правительства по отдельным районам Донбасса
12:03
МИД РФ: Действиям Киева нет никакого оправдания
11:45
Тепло под ногами
11:39
Госдолг Украины превысил 70 млрд – Минфин
11:29
В Донецкой области угольное предприятие уклонилось от уплаты налогов на 5 млн гривен
00:51
Последствия вечернего обстрела Донецка 2 февраля
00:20
Вечерний обстрел Донецка: двое погибших и 13 ранено
23:03
В Авдеевке из артиллерии обстреляли центр города
22:38
Донецк обстреляли из «Урагана»
17:05
Авдеевка получила помощь от Днепра
16:53
В Авдеевке установилась относительная тишина
15:21
Мариупольский порт отправил в Авдеевку гуманитарную помощь
14:32
В Краматорск начали прибывать гуманитарные конвои из всех областей Украины
14:20
Эвакуация на шахте «Щегловская-Глубокая» в Макеевке завершена
13:54
В Марьинке из-за обстрелов закрыли школы
13:37
Грузии дали безвиз с ЕС
13:33
В Бахмуте люди в камуфляже захватили поезд
13:05
В Донецке и Ясиноватой эвакуировали 60 человек
12:59
Артемсоль» наращивает объемы производства
12:54
Насилие на Донбассе: пострадали 55% женщин и 45% мужчин
12:18
В Макеевке обстреляли шахту, 131 горняк остается под землей
12:09
Выгодно развестись
11:56
В жилом доме в Авдеевке случился пожар
11:44
Бизнес Донетчины направил в сводный бюджет страны свыше миллиарда гривен
19:12
Ахметов просит сделать все, чтобы восстановить электричество в Авдеевке
17:49
Захарченко пообещал воду для дончан до конца дня
17:07
В Никольском районе определили дальнейшие шаги в объединении общин
16:55
Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию готовят к запуску
16:44
В ДНР перекрыли междугороднюю трассу
16:36
В Дружковке мужчина избил 10-летнего мальчика
14:34
Александр Хуг попал под обстрел в районе ДФС
14:27
Басурин пугает дончан "Точками-У"
14:22
Стало известно откуда обстреливают Авдеевку
14:02
Всему транспорту запретили движение в Киевском районе Донецка
13:52
Подачу воды в Донецке будут осуществлять ночью
13:35
Как усовершенствовать свой интернет-магазин
13:06
«Успішна країна» в Покровске развернула штаб помощи пострадавшим в Авдеевке
13:03
Защита телефона
12:40
Российская сторона предоставила гарантии прекращения огня - Жебривский
12:38
Еще один город Донецкой области остался без воды
Все новости

Архив публикаций

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

ЕС поддержал План мероприятий Правительства по отдельным районам Донбасса

0
95
Главная / Политика в Украине
0
ЕС поддержал План мероприятий Правительства по отдельным районам Донбасса

Представительство ЕС в Украине и посольства стран-членов ЕС в Киеве выступили в поддержку Плана мер в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

- Эти меры могут облегчить жизнь местного населения. Мы с нетерпением ждем следующие шаги правительства, направленные на возобновление предоставления социальных услуг и выплат пенсий гражданам Украины, которые живут на территориях, не контролируемых государственной властью. Они имеют на это право, обеспеченное Конституцией, - сообщается на странице сообщества в Фейсбук.

Представительство Европейского Союза в Украине отмечает, что выполнение Плана мероприятий будет сложной задачей и потребует слаженной работы многих государственных институтов.

При необходимости, как говорится в сообщении, ЕС готов предоставить необходимую помощь для реализации определенных Правительством Украины мероприятий.

Напомним, 11 января Кабинет Министров Украины утвердил План мероприятий по отдельным районов Донецкой и Луганской областей. Документ регламентирует налаживания социальных, культурных и экономических связей с населением на временно оккупированных территориях.

До ТеБе


Похожие публикации

24-01-2017
ООН приветствует План действий по неподконтрольному Донбассу
17-10-2015
Соцвыплатам на оккупированном Донбассе быть?
20-10-2014
Кабмин утвердил план по сокращению потребления газа до 2017 года
18-10-2014
Правительство утвердило план восстановления инфраструктуры Донбасса
16-10-2014
Правительство утвердило план восстановления Донбасса
19-06-2014
Путин поддержал мирный план Порошенко

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх