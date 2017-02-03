ЕС поддержал План мероприятий Правительства по отдельным районам Донбасса

Представительство ЕС в Украине и посольства стран-членов ЕС в Киеве выступили в поддержку Плана мер в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
- Эти меры могут облегчить жизнь местного населения. Мы с нетерпением ждем следующие шаги правительства, направленные на возобновление предоставления социальных услуг и выплат пенсий гражданам Украины, которые живут на территориях, не контролируемых государственной властью. Они имеют на это право, обеспеченное Конституцией, - сообщается на странице сообщества в Фейсбук.
Представительство Европейского Союза в Украине отмечает, что выполнение Плана мероприятий будет сложной задачей и потребует слаженной работы многих государственных институтов.
При необходимости, как говорится в сообщении, ЕС готов предоставить необходимую помощь для реализации определенных Правительством Украины мероприятий.
Напомним, 11 января Кабинет Министров Украины утвердил План мероприятий по отдельным районов Донецкой и Луганской областей. Документ регламентирует налаживания социальных, культурных и экономических связей с населением на временно оккупированных территориях.
До ТеБе