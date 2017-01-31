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Гройсман: Углю из Донбасса пока нет альтернативы

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Главная / Угольная промышленность
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Гройсман: Углю из Донбасса пока нет альтернативы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире ICTV 30 января, что получению угля с неподконтрольных территорий на Донбассе на данный момент нет альтернативы, передает Интерфакс-Украина.

"Это наша земля, это наши недра, все предприятия зарегистрированы на украинской земле − нашей, контролируемой и я не вижу сегодня другого варианта, кроме как получать этот уголь. Все остальное, это необходимо нам делать модернизацию, нужно переходить на другие виды угля, нужно делать много других вещей, но это все занимает время, а люди хотят сегодня включить свет, сегодня подогреть еду, сегодня пользоваться бытовой техникой", − отметил Гройсман, отвечая на вопрос о блокаде железнодорожного сообщения с неконтролируемой частью Луганской области.

Он рассказал, что Украина потребляет 24 миллиона тонн энергетического угля, 9 миллионов тонн угля группы "А", который используется на ТЭС и добывается на неподконтрольной территории.

"Необходимо на все вещи смотреть абсолютно открыто и если кто-то радуется, что он перекрыл украинцам электроэнергию − я очень этим обеспокоен и хочу подчеркнуть − мы сделаем все для того, чтобы угля в Украине было достаточно для нужд населения и производства электроэнергии", − подчеркнул премьер-министр.


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