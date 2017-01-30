Красивая, но нестабильная

Стало традицией, что с началом нового бюджетного года валютный рынок начинает лихорадить. Почему гривня, признанная самой красивой валютой в мире, показывает сегодня такую курсовую нестабильность? Почему её перспективы вызывают серьёзное беспокойство?
Посленовогодняя нестабильность валютного рынка дала повод для очередной волны критики работы НБУ и Кабмина. Курсовые колебания в новом бюджетном году уже стали традиционными. Тем не менее бизнес и общество так же традиционно остро реагируют на любые валютные «качели», считая их своеобразным маяком для оценки экономического здоровья страны.
Формально НБУ дистанцируется от курса гривни, но уже не раз в новом году выходил на межбанк для вмешательства в ситуацию на валютном рынке. И пока что ему удаётся стабилизировать курс в критические моменты. Интервенции регулятора, конечно, в какой-то степени успокаивают рынок, но не решают проблемы в целом. Так или иначе, но сегодня нацвалюта уже вовсю «работает» по курсу, заложенному для неё в бюджете-2017 — 27,2 грн/$.
Регулятор пытается пояснять любые обесценивания нацвалюты какими-то ситуативными факторами — то политической нестабильностью, то геополитической ситуацией и подобными страшилками. Но, как мы видим, все эти факторы рано или поздно проходят, а высокий курс остаётся. НБУ сейчас оседлал новую фишку: он не отвечает за курсовые колебания, но зато держит под контролем инфляционные процессы.
На этот год НБУ замахнулся на удержание инфляции в пределах 6–10 %. Цель достаточно амбициозная и не предполагает значительной девальвации гривни. Но судя по ситуации на валютном рынке, которая сложилась в январе, держать нацвалюту в диапазоне 27–28 грн/$ будет весьма непросто.
Как мы помним, минувший год был относительно спокойным не только в геополитическом плане, но и внутри страны, включая и ситуацию на Востоке. Такое сочетание внешних и внутренних факторов способствовало некоторой стабилизации финансового рынка и банковского сектора.
К концу 2016-го внимание мирового сообщества сместилось от Украины к другим проблемам. А это почти наверняка означает, что текущий год для нацвалюты окажется достаточно сложным. Не секрет, что Украина была и остаётся крайне зависимой от внешней финансовой помощи. Поэтому отказ или задержка донорами её предоставления заведомо приведёт к дестабилизации на внутреннем финансовом рынке.
Сейчас правительство с уверенностью заявляет, что ожидает в 2017 году финансовой помощи не меньше, чем на $4 млрд. Но судя по последним высказываниям чиновников МВФ, Украине светит пока что один транш в $1 млрд, да и тот, как известно, привязывается к выполнению правительством ряда непопулярных реформ. Вполне возможно, что Кабмин и ВР из внутриполитических соображений откажутся проводить болезненные реформы, и тогда денег доноры больше не дадут.
Рассчитывать на внутренние инвестиции пока что не приходится. План приватизации 2016 года полностью провален, потоки инвестиций из-за рубежа практически не увеличились.
На этом фоне курсовая стабильность может быть поддержана только административными методами. К сожалению, это уже бывало не раз и приводило к совершенно противоположным последствиям — росту инфляции, выводу капиталов и потерей инвесторов. Если правительство и Нацбанк не изменят эту политику, 2017 год будет для украинской гривни крайне тяжёлым.
Zavarnik