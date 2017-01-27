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В ДНР увеличили минимальную пенсию

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Главная / Финансы
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В ДНР увеличили минимальную пенсию

Размер минимальной пенсии в самопровозглашенной ДНР увеличили до 2600 рублей (1300 гривен), об этом сегодня сообщила «председатель» пенсионного фонда самопровозглашенной ДНР Галина Сагайдакова.

С 24 января 2017 года, те пенсионеры, которые получали пенсию менее 2600 рублей, получили надбавки и с этого дня, размер минимальной пенсии установлен в размере 2600 рублей.

Сагайдакова добавила, что данное изменение коснулось 43% пенсионеров, которые проживают в «республике». Всем остальным пенсионерам, выплаты остались на прежнем уровне.

Однако, по словам «заместителя председателя совета министров» ДНР Дмитрия Трапезникова, в 2017 году планируется провести индексацию пенсий и для всех остальных пенсионеров. Размер выплат может увеличиться на 5%.



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