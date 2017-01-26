Электронные деньги в Украине, какие преимущества они дают?

Украинский рынок электронных денег пока что небольшой. Но учитывая интерес, который проявляют к нему интернет-ритейлеры и операторы мобильной связи, ситуация может измениться уже в ближайшее время. Кто занимается выпуском электронных денег в Украине и какие преимущества они дают?
И здесь монополия…
Банковский сектор всегда стремился идти в ногу со временем, применяя для работы с клиентом новейшие технологии. Однако сегодня в Украине практически отсутствуют цифровые банки в том виде, в каком они уже давно работают на Западе, а интернет-банкинг застрял на довольно примитивном уровне. Но рынок не терпит пустоты, и инициатива в этом вопросе перешла к платёжным системам и операторам мобильной связи. Сориентировавшись в ситуации, они начали активно внедрять технологичные и доступные для клиентов решения.
Одним из таких решений стала популяризация расчётов с помощью электронных денег (ЭД). Но по закону выпуском ЭД могут заниматься исключительно банки, эмитируя их только в нацвалюте и расчёты привязывая к определённой платёжной системе. Другим операторам приходится играть по этим правилам.
Спектр расчётов с помощью ЭД постоянно растёт. Ими пользуются при оплате товаров и услуг из электронных кошельков, которых в прошлом году в Украине было почти 40 млн; активных, правда, только половина. В обороте находится около 40 млн грн ЭД, что почти в два раза больше, чем в 2015 году (21 млн грн). Общая сумма по операциям с ЭД за прошлый год составила 3,2 млрд грн, и есть предпосылки, что за текущий год она значительно увеличится.
По данным НБУ, на сегодня в Украине право на эмиссию ЭД имеют 19 банков, но лишь 3 (включая самого регулятора) имеют свои платёжные системы, а стало быть и собственные ЭД. В первом полугодии основными эмитентами ЭД являлись «Альфа-Банк» (система ЭД Maxi) — почти 15 млн грн, «Ощадбанк» (GlobalMoney) — 8,5 млн грн и НБУ («Простір») — 2,3 млн грн. Другие работают с ЭД платёжных систем Visa, MasterCard и «Простір».
Впрочем, скоро банки могут потерять монополию на эмиссию ЭД. Украинское банковское законодательство постепенно интегрируется в европейское, а его нормы позволяют выпускать ЭД и небанковским финучреждениям. Эксперты предполагают, что это приведёт к появлению на рынке новых игроков и придаст динамики его развитию.
По мнению управляющего партнёра компании PayForce Ивана Истомина, сейчас в Украине, как и во всём мире, наиболее перспективные кейсы применения ЭД по небольшим платежам и собственным программам лояльности у мобильных операторов, сетей супермаркетов и логистических компаний.
Почувствуйте разницу
Для банков работа с ЭД — прежде всего возможность нарастить клиентскую базу за счёт облегчения расчётов за товары и услуги. Как поясняет директор по развитию электронной коммерции «Альфа-Банк Украина» Александр Беззубов, на базе ЭД банки могут строить свой транзакционный бизнес и различные программы лояльности для клиентов. Одно из преимуществ — простота расчётов и возможность использовать удалённые каналы обслуживания или розничную сеть. Клиентам же нравится относительная анонимность расчётных операций и удобство: «наличка» не всегда безопасна. Пользователей не останавливают лимиты на транзакции: в день не более 500 грн, в месяц не более 4 тыс. грн. Комиссия за операции с ЭД в зависимости от суммы, эмитента и платёжной системы колеблется в пределах 1,5–6%. Это, безусловно, влияет на число обладателей электронных кошельков, но НБУ обещает в скором времени либерализировать и эту сферу расчётов.
Кроме того, присутствие на рынке всего трёх украинских эмитентов ЭД также не способствует ни должной конкуренции, ни росту его объёма. Поэтому неудивительно, что многие украинцы предпочитают использовать «иностранные» ЭД. С февраля этого года НБУ узаконил работу некоторых операторов ЭД. А вот популярная во всём мире система PayPal до сих пор официально не получила разрешения регулятора выйти на украинский рынок, несмотря на то, что многие используют её уже не один год.
Кто раскрутит рынок?
Несмотря на устойчивую тенденцию к развитию рынка ЭД в Украине, его участники каких-либо кардинальных изменений на ближайшее время не прогнозируют. Сильный удар по рынку нанесён банкротством в мае этого года одного из крупных эмитентов ЭД — «Фидобанка» (система MoneXy). Тогда около 300 тыс. держателей электронных кошельков лишились свыше 12 млн грн, а сама система MoneXy, оборот которой в 2015 году составил почти 1 млрд грн, прекратила работу. Но, к сожалению, по действующему законодательству ФГВФЛ не обязан возмещать потерю ЭД.
По мнению директора по коммуникациям WebMoney.ua Ростислава Троценко, чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо внедрить европейскую модель работы с ЭД. Если их эмитентами будут не только банки, но средства, обеспечивающие эмиссию, будут храниться только в Центробанке, можно будет говорить о реальной защите прав пользователей ЭД.
Для развития полноценного и безопасного рынка ЭД необходимо не только усовершенствование законодательной базы, но и образовательная работа среди потенциальных пользователей. Как отмечает Александр Беззубов, на это может уйти несколько лет; но всё же у этого рынка большой потенциал и все условия для органического роста.
Иван Истомин также полагает, что по мере ужесточения регулятором финмониторинга операций и сокращения числа отделений банков клиенты всё больше будут склоняться к дистанционному обслуживанию. И здесь ЭД окажутся как нельзя кстати.
По всей видимости, драйверами развития рынка ЭД на ближайшее время всё-таки станут банки, являющиеся партнёрами мобильных операторов. Именно для них это оптимальный инструмент расчётов. Но на подходе и запуск других проектов по использованию ЭД интернет-ритейлерами. Эксперты предполагают увидеть результаты уже в начале нового года.
Zavarnik