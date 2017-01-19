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Как Донецкая область отметит День Соборности Украины. Анонс событий

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Как Донецкая область отметит День Соборности Украины. Анонс событий

Ко Дню Соборности Украины, который традиционно отмечается 22 января, в большинстве населенных пунктов Донецкой области состоятся торжественные мероприятия, сообщает До Тебе.

Бахмут


20 января в 13:00 в библиотеке учебно-научного профессионально педагогического института Украинской инженерно-педагогической академии (ул. Мира, 5) состоится научно-практический семинар в рамках торжественного открытия музейной экспозиции «Народная война 1917-1932 гг.» Ко Дню Соборности Украины.

Покровск


20 января состоится праздничная программа по случаю завершения Всеукраинской акции "За мир и счастье в Украине". Акция стартовала 14 октября 2016 года, в День защитника Украины, по инициативе Лилии Дорошенко, ученицы 10-го класса общеобразовательной школы №2 города Покровска, и получила поддержку Министерства культуры Украины и Министерства образования и науки Украины.

Лиман


20 января в 9:00 Лиманский городской Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи (ул. Студенческая, 4) приглашает всех присоединиться к акции «Живая цепь единения», посвященной Дню Соборности Украины.

Константиновка


20 января в 13:00 в Константиновской школе искусств (большой зал) состоится торжественное городское мероприятие «Благословенная будь, Соборная Украина».

Краматорск


22 января в 13:00 возле памятника Шевченко (площадь Мира, 2) жителей и гостей города приглашают присоединиться к праздничному пресечению "Неделимая Украина" и патриотического флешмоба "Цепь Единения".

Славянск


20 января в 14:00 в Центре культуры и окружающей среды состоится торжественное собрание по случаю Дня Соборности Украины и концерт "Праздник украинского единства".
Как Донецкая область отметит День Соборности Украины. Анонс событий
Как Донецкая область отметит День Соборности Украины. Анонс событий
Как Донецкая область отметит День Соборности Украины. Анонс событий


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