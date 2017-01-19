Как Донецкая область отметит День Соборности Украины. Анонс событий

Ко Дню Соборности Украины, который традиционно отмечается 22 января, в большинстве населенных пунктов Донецкой области состоятся торжественные мероприятия, сообщает До Тебе.
Бахмут
20 января в 13:00 в библиотеке учебно-научного профессионально педагогического института Украинской инженерно-педагогической академии (ул. Мира, 5) состоится научно-практический семинар в рамках торжественного открытия музейной экспозиции «Народная война 1917-1932 гг.» Ко Дню Соборности Украины.
Покровск
20 января состоится праздничная программа по случаю завершения Всеукраинской акции "За мир и счастье в Украине". Акция стартовала 14 октября 2016 года, в День защитника Украины, по инициативе Лилии Дорошенко, ученицы 10-го класса общеобразовательной школы №2 города Покровска, и получила поддержку Министерства культуры Украины и Министерства образования и науки Украины.
Лиман
20 января в 9:00 Лиманский городской Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи (ул. Студенческая, 4) приглашает всех присоединиться к акции «Живая цепь единения», посвященной Дню Соборности Украины.
Константиновка
20 января в 13:00 в Константиновской школе искусств (большой зал) состоится торжественное городское мероприятие «Благословенная будь, Соборная Украина».
Краматорск
22 января в 13:00 возле памятника Шевченко (площадь Мира, 2) жителей и гостей города приглашают присоединиться к праздничному пресечению "Неделимая Украина" и патриотического флешмоба "Цепь Единения".
Славянск
20 января в 14:00 в Центре культуры и окружающей среды состоится торжественное собрание по случаю Дня Соборности Украины и концерт "Праздник украинского единства".