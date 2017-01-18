В Верхнеторецком построили новую линию электроснабжения для 300 семей

В начале января энергетики Авдеевского района электрических сетей ДТЭК Донецкоблэнерго закончили строительство и подали напряжение на новую линию электропередачи, специально проложенную для электроснабжения поселка Верхнеторецкое в Ясиноватском районе Донецкой области. Энергетики проложили 1,5 км новой линии в обход самой сложной серой зоны, которая находится под постоянными обстрелами.
С 2015 года, когда по поселку городского типа Верхнеторецкое прошла зона размежевания, его жителям пришлось привыкнуть к постоянным обстрелам и сопряженным с ними перебоям с электроэнергией. Что неудивительно: сейчас поселок находится непосредственно в зоне конфликта и фактически разделен на три части с «серой» зоной посередине.
Большую часть Верхнеторецкого обслуживают, в силу сложившихся обстоятельств, сотрудники Авдеевского РЭС ДТЭК Донецкоблэнерго, за период боевых действий восстанавливавшие питающую поселок линию уже более 30 раз. Причем ремонтные работы были сопряжены с опасностью для жизни энергетиков и, соответственно, необходимостью получения доступа в зону разграничения. Из-за этого время восстановления повреждений колебалось от нескольких часов до нескольких суток, а то и недель, поскольку один из участков линии проходит прямо по боевым позициям. Резервной линии для подключения жителей поселка не было, так что около 300 абонентов, проживающих в «серой» зоне, все это время сидели без электроэнергии.
Руководство Авдеевского РЭС предложило исправить ситуацию, построив новую линию электропередачи в обход старой. И как только появилась такая финансовая возможность, руководство ДТЭК Донецкоблэнерго поддержало инициативу. Так 27 декабря начались работы по строительству нового участка. И уже 11 января 2017 года новая линия была подключена.
Надо отметить, что все это время жители «серой зоны» сидели без света: последнее повреждение линии случилось 8 декабря 2016 г., а разрешение на доступ в зону разграничения так и не было получено.
«Трудно передать наши чувства, когда при включении линии жители поселка со слезами на глазах благодарили энергетиков за то, что не брошены на произвол судьбы, - отметил начальник Авдеевского РЭС Владимир Полищук. - Особо хочется отметить людей, благодаря которым строительство нового участка было завершено в кратчайшие сроки, несмотря на сложные погодные и иные условия. Это мастер бригады по ремонту и эксплуатации ВЛ Роман Единак, электромонтеры Дмитрий Коломойцев, Виктор Чуйко, Петр Васильченко и Александр Криводуд».