Петровский район Донецка ждет масштабное восстановление

Как сообщают «власти» самопровозглашенной ДНР, в 2017 году, планируется восстановить около 500 частных домов в Петровском районе Донецка. Напомним, что этот район является одним из самых пострадавших в результате боевых действий, территориально находится вблизи Марьинки (под контролем Украины).
По словам «главы» районной администрации Максима Жуковского, те дома, которые имеют повреждения более 30%, будут восстановлены. Пройдет замена остекления, кровли, фасада и другие работы.
Также, в сентябре 2016 года, бывший «мэр» Донецка Игорь Мартынов, обещал запустить троллейбусный маршрут в Петровский район города, однако, какие будут сроки прокладки нового маршрута, он не сказал.