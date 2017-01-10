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Петровский район Донецка ждет масштабное восстановление

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Главная / Инфраструктура
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Петровский район Донецка ждет масштабное восстановление

Как сообщают «власти» самопровозглашенной ДНР, в 2017 году, планируется восстановить около 500 частных домов в Петровском районе Донецка. Напомним, что этот район является одним из самых пострадавших в результате боевых действий, территориально находится вблизи Марьинки (под контролем Украины).

По словам «главы» районной администрации Максима Жуковского, те дома, которые имеют повреждения более 30%, будут восстановлены. Пройдет замена остекления, кровли, фасада и другие работы.

Также, в сентябре 2016 года, бывший «мэр» Донецка Игорь Мартынов, обещал запустить троллейбусный маршрут в Петровский район города, однако, какие будут сроки прокладки нового маршрута, он не сказал.


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