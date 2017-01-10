Петровский район Донецка ждет масштабное восстановление

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Петровский район Донецка к отопительному сезону будет готов на 100%

Ленинский район Донецка остался без света в результате ночного обстрела

В каждом районе Донецка будет установлена новогодняя елка

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