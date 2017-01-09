«Качели» безналичного доллара, снижение наличного лимита - итоги прошлой деловой недели

Предрождественские «качели» безналичного доллара, снижение в три раза лимита на расчёты наличными, уверенность Кабмина в скором получении транша МВФ, отмена спецрежима НДС для сельхозпроизводителей — эти и другие события были важными для бизнеса на первой неделе нового года.
Межбанк: дефицит доллара
Первый межбанковский нового года открылся в среду, 4 января, на котировках закрытия в последний день 2016 года — 27,05/27,25 грн./$. Как и прогнозировалось, из-за выходных предложения по валюте намного превышало спрос — основные покупатели не работали, а импортёры запаслись долларом ещё в декабре. Чтобы сбить вал валюты, НБУ вынужден был проводить два аукциона в один день, практически выкупив всю предлагаемую валюту по курсу отсечения 26,65-26,70 грн./$. Так что к окончанию первой торговой сессии этого года американская валюта отдала 0,50 грн и МВБ закрылась на 26,60/26,70 грн./$.
А четверг, 5 января, принес проседание доллара ещё на 0,20 грн. Безналичный рынок открылся в диапазоне 26,30/26,50 грн./$, после чего уверенно пошёл вниз. Предложение «зелёного» по-прежнему было излишним, и дальнейшее его падение остановил только аукцион, объявленный регулятором. НБУ скупил почти $65 млн по курсу отсечения 26,35 грн./$. По итогам дня безналичный доллар скинул ещё 0,05 грн и остановился на отметке 26,26/26,35 грн./$.
Между тем, наличный курс не снижался вдогон межбанковскому. Наоборот, слегка подрос до 27,67/-27,86 грн./$.
В пятницу, 6 января, межбанковские торги стартовали с резкого — на 0,45 грн — подорожания американской валюты. С утра курс был 26,50/26,80 грн./$, но после поднялся до 26,90/27,10 грн./$. Аукцион НБУ смог приостановить его рост на уровне 27,05/27,10 грн./$. А во второй половине дня торги проходили малоактивно в диапазоне 27,0/27,20 грн./$. Рост доллара финансисты объяснили тем, что даже после аукциона спрос на него удовлетворён не был. В конечном итоге, торги завершились резким удорожанием «зелёного» — на 0,85 грн до 27,00-27,20 грн./$.
После трёх выходных финансисты существенного улучшения ситуации на межбанке не ожидают. За счёт накопления валюты курс должен немного скорректироваться. Из-за отложенного спроса доллар может немного просесть и сползти за психологическую отметку в 27,0 грн./$. Впрочем, в случае серьёзных ситуативных колебаний у регулятора достаточно ресурсов для того, чтобы успокоить ситуацию, — считают эксперты.
Банковская сфера: лимиты и докапитализации
НБУ с начала года «обрадовал» трёхразовым снижением максимальной суммы по расчётам граждан — с 150 тыс. грн. до 50 тыс. грн. Покупки и платежи, которые превышают лимит, должны осуществляться по «безналу». Это можно делать как с помощью платёжных карт, так и путём перечисления со счёта на счёт. При этом безналичные расчёты будут осуществляться без каких-либо ограничений, а банковские учреждения обязаны обеспечивать безналичные перечисления клиентов в полном объеме. Для расчётов наличными между юрлицами и ФЛП в течение одного дня лимит оставлен без изменений — 10 тыс. грн.
На прошлой неделе НБУ провёл первый в этом году тендер на выделение рефинансирования банкам. Были удовлетворены заявки двух финучреждений, названия которых, как обычно, регулятор не обнародовал. Известно только лишь, что общая сумма рефинансирования составила 656,5 млн. грн под 16% годовых.
Между тем, регулятор сообщил, что буквально за два дня перед Новым годом провёл докапитализацию национализированного Приватбанка ещё на 107 млрд грн. В НБУ уточнили, что НКЦБФР зарегистрировала выпуск акций этого финучреждения на общую сумму 116,8 млрд грн со сроком размещения до 24.02.2017. Напомним, в декабре Минфин оплатил акции ОВГЗ частного размещения на сумму 64 млрд грн. Это ЦБ с индексированной стоимостью на курс американского доллара и с доходностью 6% годовых. Также были выкуплены и 43 млрд грн обычных ОВГЗ с доходностью около 10%.
При этом менее 10 млрд грн, необходимых для докапитализации, будут вложены по мере необходимости, — заявили в НБУ.
Также, на минувшей неделе НБУ несколько расширил критерии, по которым теперь осуществляется отбор участников валютных интервенций в форме запроса относительно наилучшего курса. Напомним, такой запрос был введён при принятии Стратегии валютных интервенций НБУ на период с 2016 по 2020 годы. При этом если раньше каждый квартал выбирались 20 банков, у которых ранее был наибольший объём операций, то теперь в валютных интервенциях могут участвовать 20 банков, которые по результатам предыдущего квартала получат лучший общий рейтинг среди банков-участников МВР.
Экономика: в ожидании транша
Минэкономразвития уже подсчитало выгоду от введения ограничений на расчёты наличными для населения. Так, по мнению специалистов ведомства, это будет способствовать выведению как минимум 4% экономики из «тени». В Минэкономразвития считают, что детенизации будет способствовать уменьшение возможности по легализации сомнительных или незаконных доходов, например, таких, как купля-продажа драгоценностей, недвижимости, высокостоимостных услуг. Напомним, по данным Минэкономразвития, уровень «теневой» экономики за первое полугодие 2016-го составил 38% от ВВП.
По состоянию на 01.01.2017 года общий объём международных резервов Украины составлял $15,54 млрд. Между тем, за прошлый год они увеличились на $2,2 млрд, или на 17%.
Как отмечают в НБУ, декабрьский рост резервов был обеспечен поступлением $607,9 млн долларов, которые Кабмин получил от размещения номинированных в долларах ОВГЗ на сумму $550,4 млн, а также 55,1 млн евро помощи от Еврокомиссии.
По сообщениям из правительства, там уверены в получении уже в ближайшие недели очередного транша от МВФ. Как заявляют в Кабмине и НБУ, Украиной выполнены все главные условия — госбюджет-2017 принят «под МВФ», национализирован Приватбанк. Ожидается, что размер транша составить не менее $1 млрд.
А вот мо мнению аналитиков финансовой группы ICU, главными драйверами роста украинской экономики в новом году будут увеличение потребления и инвестиции в основной капитал. При этом рост ВВП в 2017 году должен составить 2,3%, а в 2018-м — до 3%. Как считают в ICU, уже с 2019 года экономика сможет выйти на уровень среднегодового прироста в 4%.
Правовые события для бизнеса
ДФС своим приказом утвердила изменение критериев определения крупных налогоплательщиков. Так, начиная с января 2017 года, крупными налогоплательщиками будут считаться юридические лица или постоянные представительства нерезидента на территории Украины, объём дохода которых от всех видов их деятельности за четыре последовательные налоговые квартала превышает 1 млрд грн. Также, крупным плательщиком будет считаться тот, у которого за такой же период обща сумма уплаченных в бюджет платежей превысит 20 млн грн.
С 1 января 2017 года ставки судебного сбора будут привязываться не к минимальной зарплате, а к прожиточному минимуму. Таким образом, судебный сбор взимается в соответствующем размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в котором соответствующее заявление или жалоба подается в суд, — в процентном соотношении к цене иска и в фиксированном размере.
Правительство перераспределило полномочия, ранее принадлежащие ликвидированной Госсельхозинспекции. Учитывая необходимость обеспечения беспрерывности процесса регистрации/перерегистрации сельхозтехники, снятия проблемных вопросов в этой сфере, функции регистрации переданы в Госпродпотребслужбу.
С 1 января 2017 года утратила действие соответствующая статья Налогового кодекса, которая регулировала спецрежим налогообложения в сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства. Таким образом, все зарегистрированные ранее субъекты спецрежима в этих сферах деятельности, переводятся на общую систему уплаты НДС.
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