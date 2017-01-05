Предприятия ДНР вышли на рынки сбыта России – Захарченко

По словам лидера самопровозглашенной ДНР, «республике» удалось восстановить экономику, рост которой увеличился на 52%.
Как заявил Александр Захарченко на телевизионной передаче «Открытый разговор», 2015 год был очень тяжелым и многие предприятия закрывались из-за постоянных обстрелов. Были массовые обстрелы инфраструктуры, а именно линий электропередач, газопроводов и водоснабжения. В 2016 году все изменилось и этот год можно смело назвать годом стабилизации. В прошедшем году удалось восстановить экономику. Предприятия самопровозглашенной ДНР сумели выйти на рынки сбыта России. Сейчас рост экономики увеличился на 52%, это очень большой показатель.
Сейчас есть возможность строить бюджет на 3 месяца вперед, а не на один месяц, как это было ранее в 2015 году, - заявил Захарченко.
2017 год станет годом сельского хозяйства, металлургии, угольной промышленности, легкой промышленности и машиностроения, - подытожил лидер самопровозглашенной ДНР.