В НБУ заявили, что украинцы сами обесценивают гривну

Как и в прошлом году перед Новым годом, национальная валюта Украины девальвирует. В НБУ снова утверждают, что это связано с тем, что украинцы бешеными темпами скупают валюту.
В НБУ заявили, что девальвация гривны некоим образом не связана с переходом ПриватБанка в государственную собственность. Такое мнение высказал заместитель главы НБУ Олег Чурий.
Чурий добавил, что валюта дорожает в связи с тем, что украинцы проявляют большой интерес к ее покупке. "Утверждение, что отток депозитов из ПриватБанка провоцирует усиленный спрос на валютном рынке не соответствует действительности".
"В целом фундаментальные предпосылки для колебаний курса гривны в настоящее время отсутствуют. Рыночные факторы благоприятны для валютного рынка: продолжает поступать выручка от экспорта зерновых, наблюдается благоприятная для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды", – отмечается в комментарии НБУ.