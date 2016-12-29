Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

За последние дни украинцы забрали 7,2 млрд грн с депозитов

Украинцы забрали из банков депозиты на $7,2 млрд.

Гривну будет штормить перед выборами

За месяц гривна укрепилась на 4%

Гривна будет падать если МВФ не даст денег - НБУ

В НБУ заявили, что украинцы сами обесценивают гривну

Топ за неделю 4399 1717 1244 1154 977

Интересное