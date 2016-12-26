Валютный сбор отменён: кто в выигрыше?

Отмена 2%-го сбора в ПФ при покупке наличной валюты стала долгожданным событием для банкиров и населения. Как отразится это решение на работе «чёрного» и «белого» сегментов валютного рынка?
Пенсионный сбор при покупке валютной наличности в свое время почти вдвое снизил объёмы «белого» рынка валюты. Конечно, у «менял» было дешевле, и переплачивать, в общем-то, немаленькие суммы в ПФ с «дыркой» в 145 млрд грн не всем хотелось. Принятый закон отменяет сбор уже с 1 января 2017 года, так что его результат можно будет увидеть уже после праздников.
Банки приблизят свои валютные ценники к значениям «чёрного» рынка и начнётся постепенное сближение курсов обоих сегментов и начнётся конкуренция. Впрочем, вряд ли это повлечёт массовый отток клиентов уличных «менял». Сами банкиры, хоть и рады принятому решению, реально оценивают его последствия. Они не ожидают массового притока клиентов в свои обменные пункты, поскольку с принятием закона «теневая» экономика никуда не исчезает, а именно её в большинстве случаев обслуживает «чёрный» рынок.
При этом финансисты считают, что от «менял» откажется не более 15% клиентов, покупающих время от времени валюту в пределах $300-$400. Для этой категории будет даже дешевле покупать валюту в банках, учитывая сегодняшние расхождения курсов у разных операторов рынка.
И всё же, большинство граждан и мелкий бизнес по-прежнему будут пользоваться услугами уличных «менял». Причина заключается в наличии лимита на покупку валюты в сумме, эквивалентной 12 тыс. грн., установленном НБУ. То есть, велика вероятность того, что все обмены валюты свыше этой суммы и дальше будут происходить на «чёрном» рынке, который, естественно, никуда не денется.
По разным оценкам, сегодня доля «теневого» валютообменного рынка в стране составляет не меньше 50% от всех операций. Подтверждением этого может служить статистика: до введения сбора официальные месячные объёмы составляли около $2 млрд, а после установления 2%-х отчислений — примерно $300-400 млн. Как видим, разница очень существенная, так что направить деньги в банковские обменники сможет только полная отмена валютных ограничений. Пока что, по прикидкам банкиров, из тени выйдет не более $50 млн в месяц.
Так что вряд ли те, кому необходима сумма в СКВ больше установленного лимита, готовы бегать по обменным пунктам и кассам разных банков. Хотя бы потому, что на это нужно время, да и возможно только в там, где присутствует несколько банков, то есть в достаточно крупных городах. Гораздо проще купить валюту в одном месте у знакомого «менялы» по ранее налаженным связям.
Впрочем, польза от отмены сбора в ПФ будет заключаться и в чисто психологическом факторе. Как уже неоднократно наблюдалось, в условиях любой неопределённости или нестабильности именно «чёрный» рынок начинает быстро реагировать увеличением стоимости валюты, чем и создает нездоровый ажиотаж и на официальном.
По мнению многих экспертов и банкиров, в целом отмена «пенсионного» сбора при сохранении лимита на покупку СКВ не больше 12 тыс. грн. больше на руку «менялам». Сейчас незаконные валютные операции уголовно ненаказуемы, поэтому «менял» привлекали к ответственности именно за неуплату этого самого сбора. С принятием закона этой возможности у фискалов больше не будет.
Остается подождать совсем немного, чтобы увидеть, как государство будет бороться с «теневыми» обменниками.
Zavarnik