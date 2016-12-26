Валютный сбор отменён: кто в выигрыше?

У банков не хватает валюты для продажи населению

Кабмин решил вернуть налог на покупку валюты

Готовится к рассмотрению законопроект о пенсионном сборе с покупки валюты

Осенью Рада может принять закон о введении сбора в Пенсионный фонд с обмена валюты

В Украине с 1 июля при покупке валюты будет взиматься пенсионный сбор

Кабмин может обложить валютные операции новым сбором