Лента новостей

22:02
Электроснабжение канала Северский Донец - Донбасс отключат для ремонта линий
21:30
Валютный сбор отменён: кто в выигрыше?
21:27
Новые акцизы на спиртное и сигареты, изменения в Налоговый кодекс - итоги прошлой деловой недели
21:13
Порошенко подписал бюджет на 2017 год
21:02
Как ухаживать за нормальной кожей лица?
20:39
Как выбрать брокера?
20:12
В Мариуполе открыли Единый аналитический сервисный центр полиции
17:45
Ванная комната в современном стиле
17:14
"Равлики"-партизаны получили два года условно
16:57
Как правильно укладывать мозаику и плитку в бассейне
16:30
В Славянске произошло ДТП с участием двух автобусов
16:12
На блокпосты для Донбасса и Крыма потратят 100 млн. гривен
15:55
Озеленение участков хвойными деревьями от greensad.ua
15:10
Опубликованы новые фото разрушенного Широкино
14:49
Профессиональное создание рекламного буклета
13:08
Захарченко и Плотницкий передадут Савченко двух женщин из плена "республик"
12:47
Масштабный дизайн в малом пространстве, или как правильно установить мебель для ванной
12:27
Женщина отправила своему осужденному мужу мягкую игрушку с наркотиками
12:21
Переговоры по Донбассу хотят перенести в Казахстан
11:41
Фискальная служба Донетчины предоставила более 152 тисяч административных услуг
01:35
Моющиеся краски
01:26
Преимущество деревянных домов
01:10
В Бахмутском районе поздравили энергетиков с профессиональным праздником
00:58
Итальянский стиль: создание красивого солнечного интерьера
00:42
В Краматорске прошла акция в поддержку украинских военных
00:24
Какие особенности правильного выбора детской коляски?
20:25
Отопление в деревянном доме
17:53
Энергетики восстанавливают обесточенную линию, питающую 3-й подъем канала Северский Донец-Донбасс
17:46
Хирургическое удаление варикозных вен
11:48
Украина–ЕС. Киев выполнил 8 из 44 обязательств
00:44
Современные гаджеты: зависимость или потребность?
00:04
Критическая ишемия нижних конечностей
10:23
Противник соблюдает режим тишины в зоне АТО – штаб
00:56
Ремонт в ванной комнате. С чего начать и как закончить
00:45
В ЛНР опровергли освобождение Новолуганского
00:36
В Станице Луганской восстанавливают важные объекты инфраструктуры
00:21
Выбираем подарки на Новый год
00:07
В Краматорске открыли новогоднюю ярмарку
23:54
Руководителем Госуправления делами стал Куцик
23:38
Как определить ревматоидный артрит
23:11
В Покровске появился скоростной интернет 3G
22:54
Возле Новолуганского украинские военные установили блокпост
22:45
Виды плит. Какую лучше выбрать?
22:19
В Дебальцево восстановили электроснабжение после обстрелов
22:09
В ОБСЕ заявили о 2,3 тысяч взрывах на Донбассе
Все новости

Архив публикаций

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Валютный сбор отменён: кто в выигрыше?

0
83
Главная / Финансы
0
Валютный сбор отменён: кто в выигрыше?

Отмена 2%-го сбора в ПФ при покупке наличной валюты стала долгожданным событием для банкиров и населения. Как отразится это решение на работе «чёрного» и «белого» сегментов валютного рынка?

Пенсионный сбор при покупке валютной наличности в свое время почти вдвое снизил объёмы «белого» рынка валюты. Конечно, у «менял» было дешевле, и переплачивать, в общем-то, немаленькие суммы в ПФ с «дыркой» в 145 млрд грн не всем хотелось. Принятый закон отменяет сбор уже с 1 января 2017 года, так что его результат можно будет увидеть уже после праздников.

Банки приблизят свои валютные ценники к значениям «чёрного» рынка и начнётся постепенное сближение курсов обоих сегментов и начнётся конкуренция. Впрочем, вряд ли это повлечёт массовый отток клиентов уличных «менял». Сами банкиры, хоть и рады принятому решению, реально оценивают его последствия. Они не ожидают массового притока клиентов в свои обменные пункты, поскольку с принятием закона «теневая» экономика никуда не исчезает, а именно её в большинстве случаев обслуживает «чёрный» рынок.

При этом финансисты считают, что от «менял» откажется не более 15% клиентов, покупающих время от времени валюту в пределах $300-$400. Для этой категории будет даже дешевле покупать валюту в банках, учитывая сегодняшние расхождения курсов у разных операторов рынка.

И всё же, большинство граждан и мелкий бизнес по-прежнему будут пользоваться услугами уличных «менял». Причина заключается в наличии лимита на покупку валюты в сумме, эквивалентной 12 тыс. грн., установленном НБУ. То есть, велика вероятность того, что все обмены валюты свыше этой суммы и дальше будут происходить на «чёрном» рынке, который, естественно, никуда не денется.

По разным оценкам, сегодня доля «теневого» валютообменного рынка в стране составляет не меньше 50% от всех операций. Подтверждением этого может служить статистика: до введения сбора официальные месячные объёмы составляли около $2 млрд, а после установления 2%-х отчислений — примерно $300-400 млн. Как видим, разница очень существенная, так что направить деньги в банковские обменники сможет только полная отмена валютных ограничений. Пока что, по прикидкам банкиров, из тени выйдет не более $50 млн в месяц.

Так что вряд ли те, кому необходима сумма в СКВ больше установленного лимита, готовы бегать по обменным пунктам и кассам разных банков. Хотя бы потому, что на это нужно время, да и возможно только в там, где присутствует несколько банков, то есть в достаточно крупных городах. Гораздо проще купить валюту в одном месте у знакомого «менялы» по ранее налаженным связям.

Впрочем, польза от отмены сбора в ПФ будет заключаться и в чисто психологическом факторе. Как уже неоднократно наблюдалось, в условиях любой неопределённости или нестабильности именно «чёрный» рынок начинает быстро реагировать увеличением стоимости валюты, чем и создает нездоровый ажиотаж и на официальном.

По мнению многих экспертов и банкиров, в целом отмена «пенсионного» сбора при сохранении лимита на покупку СКВ не больше 12 тыс. грн. больше на руку «менялам». Сейчас незаконные валютные операции уголовно ненаказуемы, поэтому «менял» привлекали к ответственности именно за неуплату этого самого сбора. С принятием закона этой возможности у фискалов больше не будет.

Остается подождать совсем немного, чтобы увидеть, как государство будет бороться с «теневыми» обменниками.

Zavarnik


Похожие публикации

25-09-2014
У банков не хватает валюты для продажи населению
27-03-2014
Кабмин решил вернуть налог на покупку валюты
21-11-2013
Готовится к рассмотрению законопроект о пенсионном сборе с покупки валюты
22-07-2013
Осенью Рада может принять закон о введении сбора в Пенсионный фонд с обмена валюты
3-05-2013
В Украине с 1 июля при покупке валюты будет взиматься пенсионный сбор
17-04-2013
Кабмин может обложить валютные операции новым сбором

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх