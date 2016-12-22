Коллегия Донецкой области утвердила бюджет на 2017 год

Директор Департамента финансов облгосадминистрации Михаил Жалоба на расширенном заседании коллегии облгосадминистрации при участии городских голов, председателей райгосадминистраций, военно-гражданских администраций, общественности и средств массовой информации доложил о состоянии выполнения местных бюджетов области в текущем году и особенности формирования проекта областного бюджета на следующий год.
«Проект областного бюджета на 2017 год подготовлен в соответствии с нормами действующего законодательства, с учетом соответствующих полномочий областной государственной администрации, областного военно-гражданской администрации по этому вопросу, а также учитывает состояние наполнения местных бюджетов области в 2016 году, в том числе с учетом положительного влияния децентрализации, использование макропоказателей развития экономики на 2017 год, статистической и финансовой отчетности, данных органов Государственной фискальной службы Украины в Донецкой области и принятого Верховной Радой Украины Закона о государственном бюджете на 2017 год», - сообщил директор Департамента финансов.
Доходы областного бюджета предлагается утвердить в сумме 8,3 млрд. грн. в том числе общего фонда бюджета - в сумме почти 8 млрд. грн., которые формируются за счет собственных и закрепленных доходов бюджета в сумме 1,6 млрд. грн. и субвенций из государственного бюджета в сумме 6,4 млрд. грн. Доходы специального фонда бюджета определены в сумме 350 млн. грн., в том числе поступления в экологический фонд - 257 млн. грн. и собственные поступления бюджетных учреждений - 93 млн. грн.
Расходная часть местных бюджетов области учитывает значительный рост социальных стандартов. Без учета субвенций из госбюджета на выполнение программ социальной защиты населения, передаются в полном объеме бюджетам городов и районов, расходная часть областного бюджета составит 3053,5 млн. грн. и увеличится против 2016 года на 22% или на 557 млн. грн., в том числе расходы, осуществляемые за счет собственных и закрепленных доходов областного бюджета - почти на 30%, или на 361 млн. грн. и субвенций из госбюджета - на 15%, или на 195 млн. грн.
Расходы областного бюджета остаются социально направленными, в том числе на здравоохранение приходится 42%, или почти 1,3 млрд. грн., на образование, с учетом содержания за счет средств областного бюджета учреждений профессионально-технического образования, расположенных как на территории районов, так и городов областного значения области – 33%, или 1022 млн. грн., содержание учреждений социальной защиты и социального обеспечения – 11%, или 322 млн. грн.
Всего расходы областного бюджета на 2017 год определены в сумме, соответствующей доходам областного бюджета, а именно 8328,9 млн. грн., в том числе расходы общего фонда бюджета - 7629,0 млн. грн., специального фонда – 699,9млн. грн.
В составе указанных средств за счет средств субвенции из государственного бюджета на реализацию государственных программ социальной защиты населения предусмотрено 4,6 млрд.
В том числе:
- Почти 2,4 млрд. грн. предусмотрено на оказание помощи семьям с детьми через бюджеты городов и районов;
- 2,1млрд. грн. приходится на енергосубвенцию;
- 59 млн. грн. - на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.