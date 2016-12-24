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В Краматорске открыли новогоднюю ярмарку

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Фотогалерея / Спорт и отдых
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В Краматорске открыли новогоднюю ярмарку

Вчера, 23 декабря, в Краматорске начала свою работу новогодняя ярмарка. Место проведения ярмарки на площади, вблизи здания дворца культуры НКМЗ. Жители города на ярмарке смогу приобрести праздничные новогодние сувениры, различные сладости и напитки.

Несмотря на холодную погоду, жителям предлагают чай, кофе и глинтвейн. Стоимость чая и кофе от 5 гривен, глинтвейна от 20 гривен. Также в продаже имеется медовуха от 40 до 50 гривен за пол литра. Что касается кухни, то на ярмарке готовят вкусный шашлык за 30 гривен 100 грамм.

На прилавках представлена также молочная продукция Краматорской фабрики. Масло, сметана, молоко, сливки, а также сыр. По словам продавцов, весь товар очень качественный, гости ярмарки все быстро разбирают.

Помимо продуктов питания имеются и сувениры и всевозможные сладости.
В Краматорске открыли новогоднюю ярмарку
В Краматорске открыли новогоднюю ярмарку
В Краматорске открыли новогоднюю ярмарку


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