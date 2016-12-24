В Краматорске открыли новогоднюю ярмарку

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В Краматорске на выходных состоялась областная сельскохозяйственная ярмарка

Более 400 человек нашли работу благодаря ярмарке вакансий в Донецкой области

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