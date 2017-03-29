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Опубликованы фото ночного обстрела Донецка

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Фотогалерея / Фото регион
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Опубликованы фото ночного обстрела Донецка

Минувшей ночью Донецк подвергся мощному обстрелу. От мощных ударов танков и крупнокалиберных минометов вздрагивал весь город. В результате обстрела, в Киевском районе погибла женщина, также были серьезно повреждены жилые дома и газопровод.

По улице Чапаева в Киевском районе Донецка, снаряд полностью уничтожил квартиру в многоэтажном доме. Взрывная волна была настолько сильной, что в соседних домах были повреждены окна. Также по улице Сакко и Ванцетти повреждения получил частный дом. Сейчас в обстреливаемом районе идут ремонтные работы на газопроводе, также жители своими силами закрывают оконные блоки, которые остались без стекол.
Опубликованы фото ночного обстрела Донецка
Опубликованы фото ночного обстрела Донецка
Опубликованы фото ночного обстрела Донецка
Опубликованы фото ночного обстрела Донецка
Опубликованы фото ночного обстрела Донецка
Опубликованы фото ночного обстрела Донецка
Опубликованы фото ночного обстрела Донецка


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