Опубликованы фото ночного обстрела Донецка

Минувшей ночью Донецк подвергся мощному обстрелу. От мощных ударов танков и крупнокалиберных минометов вздрагивал весь город. В результате обстрела, в Киевском районе погибла женщина, также были серьезно повреждены жилые дома и газопровод.
По улице Чапаева в Киевском районе Донецка, снаряд полностью уничтожил квартиру в многоэтажном доме. Взрывная волна была настолько сильной, что в соседних домах были повреждены окна. Также по улице Сакко и Ванцетти повреждения получил частный дом. Сейчас в обстреливаемом районе идут ремонтные работы на газопроводе, также жители своими силами закрывают оконные блоки, которые остались без стекол.