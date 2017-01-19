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16:27
С 23 января школы Донецка переходят на обычный режим обучения
16:21
НКРЭКУ изменила тарифы для уличного освещения и городского электротранспорта
16:13
Фотостудия начального уровня: какая она?
14:39
В центре Донецка прошли крещенские купания
14:06
Как в Петровском районе Донецка отмечали Крещение (фото)
13:45
На развитие медицинской сферы Донетчины выделят более 500 млн грн
13:36
Шаровые краны и их преимущества
13:16
В Украине снова подорожает коммуналка
13:04
В Краматорске установят 25 «умных» камер
12:59
Главные правила беременных женщин
12:34
Александр Хуг проведет пресс-брифинг в Мариуполе
12:23
В обстреливаемом районе Донецка проходят Крещенские гулянья
12:13
В Донецкой области экспресс-брак приняли 744 пары
12:00
В 2016 году на 42% выявлено больше нарушений на донецкой таможне
02:33
Еще не приговор: причины, профилактика и лечение женского бесплодия
23:20
В центре реабилитации детей Доброполья звучали щедровки и колядки
20:48
Идеальная кожа без бородавок
19:18
Константиновскую елку обокрали и разобрали
18:58
Теперь уже сезонные факторы. НБУ о падении гривны
18:54
Савченко исключили из Комитета нацбезопасности
14:52
Курсы визажистов дадут вам раскрыть свой творческий потенциал
14:37
Жебривский посетил строительство коллекторной системы в Мариуполе
14:13
В Верхнеторецком построили новую линию электроснабжения для 300 семей
13:56
Советы для молодых хозяек при приготовлении обеда
13:33
В Мариуполе обсудят на пресс-конференции блокаду Донбасса
13:28
Отдых на Эгейском море в Турции
13:15
В Донецкой области расследуют смерть младенца в роддоме
13:12
В Мариуполе с размахом отпразднуют Крещение
12:58
С Новым годом, с новыми законами!
12:48
111 звонков от плательщиков Донетчины поступило на сервис ГФС "Пульс" в 2016 году
12:43
Косметички без пилочки не бывает
22:34
«Селидовуголь» закупило через ProZorro 50 килограммов мяса за 200 тысяч гривен
16:31
Увеличение объема талии приводит к раку печени
15:59
Сумоисты Донетчины добыли 12 медалей на соревнованиях в Венгрии
15:11
Курс доллара может вырасти до 35 гривен
15:02
Половина бюджета ДНР уйдет на соцвыплаты
14:48
В Святогорске снова закупили продукты по "сказочными" ценам
14:26
Гройсман пообещал стабилизировать гривну
12:22
Торецк отказался праздновать День независимости
12:12
Как начать торговать на Форекс рынке?
11:56
Жителей Краматорска приглашают привиться от гриппа бесплатно
11:03
Львовские волонтеры пригласили на праздники Константиновские семьи
10:56
Киев жалуется на ограниченный транзит с РФ
10:34
Вблизи Докучаевска из-за обстрелов поврежден газопровод и котельная
10:22
Почти 90 материалов по фактам легализации доходов передано ГФС Донетчины в 2016 году
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В центре Донецка прошли крещенские купания
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Сегодня, 14:39
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