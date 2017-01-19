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С верой в благодать

В Украине сегодня празднуют Крещение

В Мариуполе с размахом отпразднуют Крещение

Как в Петровском районе Донецка отмечали Крещение (фото)

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