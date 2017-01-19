Как в Петровском районе Донецка отмечали Крещение (фото)

Сегодня, 19 января, в День Крещения Господнего, в Петровском районе города состоялось первое в истории самопровозглашенной ДНР празднование.
Праздничную службу крещения правил священник храма отец Сергий. После традиционного освящения воды в водоеме священнослужитель щедро окропил святой водой присутствующих. По завершению праздничной службы все желающие имели возможность по древней традиции окунуться в прорубь.
Для всех, кто в этот день отважился окунуться в проруби, были оборудованы места для переодевания и обогрева. Участники праздника могли угоститься горячим чаем и ароматной кашей, приготовленной в полевой кухне. Праздничное настроение гостям обеспечили творческие коллективы ДК им. Петровского.
В целях безопасности на водоеме, где организованы праздничные гуляния было организовано дежурство спасателей МЧС, «скорой» помощи и полиции. Также был выставлен пункт обогрева.
В светлый праздник Крещения Господня Петровчане с радостью приняли участие в крещенских купаниях и пожелали друг другу здоровья и долголетия.