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Подбираем украшения к платью

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Модный стиль / Аксессуары
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Подбираем украшения к платью


Наверняка, каждая девушка уже одетая на какое-либо торжество, прогулку или свидание, стоя перед зеркалом, думала: «Чего-то не хватает». А ведь действительно, иногда платье может казаться очень простым. Но стоит лишь добавить небольшой аксессуар, к примеру, серебряный браслет, который можно выбрать на https://silvers.com.ua/g16112905-serebryanye-braslety-pandora, и оно превращается в роскошный и шикарный наряд. Поэтому грамотный и правильный выбор украшения в интернет-магазине «SilverS» является важным элементом при создании образа девушки. Но как же их подбирать и как не допустить ошибок при выборе?

Несколько правил подбора украшений:

1) Важную роль при выборе аксессуара играет мероприятие, на которое собирается девушка. Ведь к нежному и невинному образу невесты вряд ли подойдут массивные и агрессивные украшения.

2) Яркие украшения подчеркнут скромное платье и наоборот.

3) Украшений должно быть в меру. Девушка - не новогодняя елка.

4) Наряды со стразами и пайетками вовсе не стоит надевать с украшениями. А иначе нарушится правило номер 3.

5) Нужно выбрать лишь одно – либо золото, либо серебро. Не стоит надевать цепочку и браслет золотые, а кольцо серебряное.

6) Для легких тканей подходят маленькие и хрупкие изделия, для плотных – большие.

7) Ювелирные изделия и бижутерия – несовместимы. Носить их вместе – дурной тон.

8) Цвет украшения зависит от цвета глаз, кожи и волос. Поэтому при подборе украшения нужно знать свой тип внешности (весна, лето, зима или осень).

9) Аксессуары необходимы для подчеркивания достоинств фигуры, не подчеркните ненароком недостатки.

Подбираем украшения к вырезу платья:

1) Глубокое декольте. Большинство девушек совершают большую ошибку, думая, что глубокому вырезу подойдут любые украшения. Это вовсе не так. Гармонично будет смотреться украшение не большой длины, а тоненький чокер будет идеальным вариантом.

2) V-образный вырез. Универсальным будет также недлинное украшение с кулоном.

3) О-образный вырез. Подойдут большие и массивные украшения. Стоит руководствоваться правилом, чем меньше вырез, тем больше аксессуар. Длинная цепочка также будет уместна.

4) Высокое горло. Стоит знать, что если выреза нет, аксессуар, украшение должно быть обязательно. А отлично подчеркнет образ многослойное колье.

5) Высокий вырез. Неплохой вариант – тонкая цепочка с маленьким кулоном. Но при возможности стоит и вовсе отказаться от украшений.


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