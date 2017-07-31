Подбираем украшения к платью



Наверняка, каждая девушка уже одетая на какое-либо торжество, прогулку или свидание, стоя перед зеркалом, думала: «Чего-то не хватает». А ведь действительно, иногда платье может казаться очень простым. Но стоит лишь добавить небольшой аксессуар, к примеру, серебряный браслет, который можно выбрать на https://silvers.com.ua/g16112905-serebryanye-braslety-pandora, и оно превращается в роскошный и шикарный наряд. Поэтому грамотный и правильный выбор украшения в интернет-магазине «SilverS» является важным элементом при создании образа девушки. Но как же их подбирать и как не допустить ошибок при выборе?



Несколько правил подбора украшений:



1) Важную роль при выборе аксессуара играет мероприятие, на которое собирается девушка. Ведь к нежному и невинному образу невесты вряд ли подойдут массивные и агрессивные украшения.



2) Яркие украшения подчеркнут скромное платье и наоборот.



3) Украшений должно быть в меру. Девушка - не новогодняя елка.



4) Наряды со стразами и пайетками вовсе не стоит надевать с украшениями. А иначе нарушится правило номер 3.



5) Нужно выбрать лишь одно – либо золото, либо серебро. Не стоит надевать цепочку и браслет золотые, а кольцо серебряное.



6) Для легких тканей подходят маленькие и хрупкие изделия, для плотных – большие.



7) Ювелирные изделия и бижутерия – несовместимы. Носить их вместе – дурной тон.



8) Цвет украшения зависит от цвета глаз, кожи и волос. Поэтому при подборе украшения нужно знать свой тип внешности (весна, лето, зима или осень).



9) Аксессуары необходимы для подчеркивания достоинств фигуры, не подчеркните ненароком недостатки.



Подбираем украшения к вырезу платья:



1) Глубокое декольте. Большинство девушек совершают большую ошибку, думая, что глубокому вырезу подойдут любые украшения. Это вовсе не так. Гармонично будет смотреться украшение не большой длины, а тоненький чокер будет идеальным вариантом.



2) V-образный вырез. Универсальным будет также недлинное украшение с кулоном.



3) О-образный вырез. Подойдут большие и массивные украшения. Стоит руководствоваться правилом, чем меньше вырез, тем больше аксессуар. Длинная цепочка также будет уместна.



4) Высокое горло. Стоит знать, что если выреза нет, аксессуар, украшение должно быть обязательно. А отлично подчеркнет образ многослойное колье.



5) Высокий вырез. Неплохой вариант – тонкая цепочка с маленьким кулоном. Но при возможности стоит и вовсе отказаться от украшений.