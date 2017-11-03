В Харцызске планируют запустить трубный завод

В Харцызске планируют до конца 2017 года запустить «национализированный» трубный завод. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «и. о. главы администрации» города Александр Левченко.
«У нас несколько градообразующих предприятий – это Харцызский трубный завод, сталепроволочный канатный завод "Силур", "Донбасс-Либерти" и завод "Армлит". На сегодняшний день работает "Донбасс-Либерти", сталепроволочный канатный завод и в процессе запуска Харцызский трубный завод. Надеемся, что к концу года мы начнем выпускать свою продукцию», – сказал он.
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