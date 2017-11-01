В ДНР хотят запустить литейный завод в Макеевке

2 ноября состоится запуск Макеевского литейного завода. Об этом сообщают интернет-ресурсы самопровозглашенной ДНР.
«3 года завод простаивал, он специализируется на выпуске чугунных литых мелющих тел для измельчения различных руд, цементного клинкера и т. д. Продукция завода используется практически всеми отраслями промышленности при подготовке и переработке сырья», – отмечают в ДНР.
В сообщении также уточняется, что ожидаемые объемы производства – до 1000 тонн. В ДНР утверждают, что на данный момент трудоустроены 150 человек, планируется увеличение штата до 250 человек.
Донецкие Новости