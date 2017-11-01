В ДНР хотят запустить литейный завод в Макеевке

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Завод по производству ядерного топлива будет запущен в 2015 году

В ДНР сообщили, что могут вернуть «Мечелу» ДЭМЗ

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