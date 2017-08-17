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В Мариупольском порту осенью заработает самая мощная гелиосистема в Украине

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Экономика / Производство
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В Мариупольском порту осенью заработает самая мощная гелиосистема в Украине

В Мариупольском морском порту завершается монтаж самой мощной в Украине гелиосистемы. 252 солнечных коллектора обеспечат предприятие энергией, которая позволит с марта по октябрь полностью отказаться от потребления газа при производстве горячей воды.

Проектная мощность установки составляет до 100 м3 в сутки с КПД 81%. То есть, система будет ежегодно давать порту свыше 17 тысяч кубических метров горячей воды без расхода газа на ее подогрев.

Инвестиции Мариупольского порта в проект составили 5 миллионов гривен. По подсчетам специалистов, суммарный экономический эффект от работы гелиосистемы превысит 1,2 млн гривен в год. Таким образом, установка полностью окупит себя за четыре года.

«В тех условиях, в которых сегодня вынужден работать Мариупольский порт, мы прилагаем максимум усилий, чтобы оставаться прибыльным предприятием, продолжать неукоснительно выполнять все обязательства перед работниками, местной громадой и нашей страной в целом. С этой задачей помогают справляться принятые меры по минимизации затрат. И энергоэффективность является одним из основных драйверов сокращения расходов порта, особенно учитывая многократный рост стоимости энергоносителей», - пояснил директор Мариупольского МТП Александр Олейник.

Немаловажно, что солнечные коллекторы, которые устанавливаются в порту, - отечественного производства. Все работы по проектированию, монтажу и наладке электрической части и систем управления установкой также выполняются украинскими компаниями. Синергетический эффект от сотрудничества Мариупольского МТП с отечественными подрядными организациями не только позволяет порту сэкономить значительные средства, но и обеспечивает работой украинских технических специалистов, а также способствует стабильному наполнению бюджетов всех уровней.
В Мариупольском порту осенью заработает самая мощная гелиосистема в Украине


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