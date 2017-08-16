АКХЗ инвестирует 38 млн грн в модернизацию смолоперегонного цеха

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) Группы Метинвест начал строительство новой трубчатой печи для разогрева смолы. Объект позволит исключить сбои в работе оборудования всего смолоперегонного цеха. Инвестиции в проект составят 38 миллионов гривен.
С переработки каменноугольной смолы в трубчатой печи начинается весь процесс производства в цехе. В том числе изготовление электродного пека – продукта, который Авдеевский коксохим отправляет на экспорт.
На предприятии действуют две трубчатых печи. Обе уже давно выработали свой ресурс и нуждаются в замене. Новое оборудование планируют сделать более прочным и безопасным. Вместо обычных стальных крекинговых труб проект предусматривает трубы из нержавеющей стали. А система контроля горения пламени в случае непредвиденной ситуации автоматически закроет горелки и не допустит аварий.
Муса Магомедов, генеральный директор Авдеевского коксохимического завода:
- Боевые действия в Авдеевке нарушили наши планы по развитию предприятия. Сейчас, когда перед нами не стоит вопрос выживания, можем вернуться к модернизации. Помимо строительства новой печи в смолоперегонном цехе, реализуем ряд проектов по всему заводу. На днях начинаем испытания нового распределительного устройства. Это наша энергобезопасность. Без такого современного объекта невозможно получение электроэнергии из внешних сетей. Строим новый сборник бензола. До конца года планируем начать возведение системы подавления азота – это важный экологический проект. Всего на развитие и обновление производственных мощностей в 2017 году направим почти полмиллиарда гривен.