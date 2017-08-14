Лента новостей

14:21
В Шахтоуправление Белозёрское прошла необычная экскурсия
12:31
На Славянской ТЭС выключили фильтры, город в черной пыли
12:13
На блокпосту вблизи Мариуполя водитель протаранил 6 авто, пострадали три человека
11:38
Кураховская ТЭС увеличила производство электроэнергии на 31%
11:30
Донетчина: управлением борьбы с отмыванием доходов составлено материалов с признаками уголовных преступлений на 94 млн гривен
00:04
Беззалоговое кредитование плюсы и минусы
23:50
Меховые пледы: тёплое совершенство
00:21
Пол с подогревом в ванной комнате, что необходимо знать
00:03
Доставка еды. Хорошие сервисы не дадут умереть от голода
23:36
В Украине растут тарифы на холодную воду
23:33
В Марьинке на блокпосту умер полицейский
16:55
Ліга Справедливості (2017): український трейлер онлайн, сюжет
16:48
Что выбрать – металлопластиковые или деревянные окна?
16:35
Покупка недорогого жилья на государственных аукционах
16:06
Инсектициды как надёжная защита растений от вредителей
15:58
В Донецкой области заочно будут судить прокурора ДНР
14:39
Крупные налогоплательщики за полгода уплатили почти 180 млрд гривен налогов
14:35
Областная хаб-школа не откроется в сентябре
14:29
В ДНР в 3 раза уменьшили именную стипендию от Захарченко
12:49
Свыше 1 миллиона граждан и представителей бизнеса обратились за административными услугами к фискальным органам Донетчины
12:47
На КПВВ «Новотроицкое» изъят опасный груз
23:17
Способы погрузочно-разгрузочных работ
21:10
В Украине более 300 тысяч участников АТО
19:21
Распашные ворота своими руками
17:06
Каменки для сауны
16:41
Часть подконтрольной Донетчины получит автономное водоснабжение, – Жебривский
16:38
В Константиновке устанавливают футбольные поля с искусственным покрытием
16:32
Рамки для фотокерамики
15:16
Строительство каминов, саун и бассейнов - выгода от заказа услуг под ключ
15:10
Приобретаем учебную литературу, готовимся к учебному процессу
14:35
Правительство отменило решение о внесении прописки в справке переселенца
14:31
В центре Мариуполя оказывали интимные услуги
14:15
Качественные сумки
14:06
Мобильных операторов хотят заставить собирать данные об абонентах
14:01
Авдеевка и Красногоровка до 24 августа перестанут получать электричество из ДНР
13:54
Банкиры: сколько еще может падать доллар
11:22
Красный Крест направил более 120 тонн гумпомощи на оккупированные территории Донетчины
11:19
Александр Хуг провел инспекцию в Докучаевске
10:54
10 лет за решеткой проведут двое парней за убийство своего друга
10:39
В Краматорске из окна многоэтажки выпал годовалый ребенок
10:27
Россия уйдет из Донбасса в 2018 году, – Гримчак
10:14
Почти 300 граждан обратились с начала года за помощью к налоговикам Донетчины
09:47
Разрешат покупку земли юрлицам
00:05
Как правильно выбрать диван: советы опытных покупателей
19:35
Ищете идеальное спортивное питание? Ответ есть!
Все новости

Архив публикаций

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Кураховская ТЭС увеличила производство электроэнергии на 31%

0
78
Экономика / Производство
0
Кураховская ТЭС увеличила производство электроэнергии на 31%

В июле ДТЭК Кураховская ТЭС отпустила в энергосистему Украины 668 млн кВт-ч электроэнергии. Это на 31% больше, чем месяцем ранее. Рост производства на тепловых электростанциях ДТЭК позволяет покрывать возросшие потребности страны в электроэнергии на период активного использования кондиционеров.

Традиционно летние месяцы характеризуются высокими скачками потребления электроэнергии в дневное время, когда население массово включает кондиционеры. Такие скачки покрывает гидрогенерация и тепловая генерация, в том числе станции ДТЭК. Одновременно в прошлом месяце увеличилось потребление электроэнергии из-за возобновления работы двух химических предприятий в г. Черкассы и Ривне.

В связи с этим ТЭС ДТЭК, которые работают на угле газовой марки, в июле нарастили производство электроэнергии на 10,6% по сравнению с июнем - до 2,604 млрд кВт-ч. Отпуск электроэнергии ДТЭК Кураховской ТЭС в июле составил 668 млн. кВт-ч. При этом также была необходимость увеличить генерацию электроэнергии на станциях, использующих импортный антрацит. Они в прошлом месяце произвели 230 млн кВт-ч, что на треть больше, чем в июне.

«Увеличив добычу газового угля на своих шахтах, и закупив импортный антрацит в ЮАР, ДТЭК обеспечил необходимые запасы угля на складах ТЭС к летнему пику потребления. Мы продолжим поддерживать стабильное энергоснабжение Украины, одновременно повышая ее энергонезависимость. Соответственно, надежность снабжения украинцев светом и теплом будет повышаться», - подчеркнул директор по генерации электроэнергии ДТЭК Энерго Сергей Куриленко.

Напомним, ДТЭК планирует к началу осенне-зимнего периода 2017 года осуществить перевод двух блоков Приднепровской ТЭС с антрацита на использование угля газовой марки, который добывается в Украине.

Теплоэлектростанции ДТЭК Энерго в июле отпустили в энергосистему Украины 2,834 млрд кВт-ч электроэнергии. Это на 12,2% больше, чем месяцем ранее. Почти 24% — вклад энергетиков ДТЭК Кураховской ТЭС.


Похожие публикации

12-07-2017
Кураховская ТЭС готова работать полным составом в пик летнего потребления электроэнергии
16-05-2017
ДТЭК Энерго повысит энергоэффективность своих ТЭС
12-04-2017
Кураховская ТЭС завершила ремонт энергоблока для работы во время высоких летних нагрузок
26-11-2014
Украина одобрила импорт электроэнергии из России
16-05-2012
ДТЭК будет поставлять электроэнергию в Венгрию
17-10-2011
ДТЭК начал экспорт украинской электроэнергии в Польшу

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх