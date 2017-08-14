Кураховская ТЭС увеличила производство электроэнергии на 31%

В июле ДТЭК Кураховская ТЭС отпустила в энергосистему Украины 668 млн кВт-ч электроэнергии. Это на 31% больше, чем месяцем ранее. Рост производства на тепловых электростанциях ДТЭК позволяет покрывать возросшие потребности страны в электроэнергии на период активного использования кондиционеров.
Традиционно летние месяцы характеризуются высокими скачками потребления электроэнергии в дневное время, когда население массово включает кондиционеры. Такие скачки покрывает гидрогенерация и тепловая генерация, в том числе станции ДТЭК. Одновременно в прошлом месяце увеличилось потребление электроэнергии из-за возобновления работы двух химических предприятий в г. Черкассы и Ривне.
В связи с этим ТЭС ДТЭК, которые работают на угле газовой марки, в июле нарастили производство электроэнергии на 10,6% по сравнению с июнем - до 2,604 млрд кВт-ч. Отпуск электроэнергии ДТЭК Кураховской ТЭС в июле составил 668 млн. кВт-ч. При этом также была необходимость увеличить генерацию электроэнергии на станциях, использующих импортный антрацит. Они в прошлом месяце произвели 230 млн кВт-ч, что на треть больше, чем в июне.
«Увеличив добычу газового угля на своих шахтах, и закупив импортный антрацит в ЮАР, ДТЭК обеспечил необходимые запасы угля на складах ТЭС к летнему пику потребления. Мы продолжим поддерживать стабильное энергоснабжение Украины, одновременно повышая ее энергонезависимость. Соответственно, надежность снабжения украинцев светом и теплом будет повышаться», - подчеркнул директор по генерации электроэнергии ДТЭК Энерго Сергей Куриленко.
Напомним, ДТЭК планирует к началу осенне-зимнего периода 2017 года осуществить перевод двух блоков Приднепровской ТЭС с антрацита на использование угля газовой марки, который добывается в Украине.
Теплоэлектростанции ДТЭК Энерго в июле отпустили в энергосистему Украины 2,834 млрд кВт-ч электроэнергии. Это на 12,2% больше, чем месяцем ранее. Почти 24% — вклад энергетиков ДТЭК Кураховской ТЭС.