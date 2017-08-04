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В ДНР встали на конвейер первые автобусы

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Экономика / Производство
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В ДНР встали на конвейер первые автобусы


О производстве автобусов в самопровозглашенной ДНР говорят еще с 2016 года, тогда ставились сроки - уложиться до конца июля 2017 года, и вот уже в августе месяце появились первые фотографии, а также подробная информация о предстоящем выпуске автобусов, об этом сообщает Донецкий областной транспортный портал.

По словам директора «Донецкгормаша», где собственно и налажен процесс сборки пассажирских автобусов, это будет машина с мощным двигателем, которая будет оснащена современными системами управления и контроля.

Известно, что новый автобус сможет перевозить до 55 человек. Комплектующие, которыми будет оснащаться автобус изготавливают на предприятиях самопровозглашенной ДНР. К примеру, обшивку, сидения, поручни и различные металлические конструкции изготавливаются на «Макеевском машиностроительном заводе», комплектующие - на заводе «Донецкгормаш», а аккумуляторы на донецком заводе «Электроисточник», также кабельный завод поставляет провода, а «Донфрост» занимается производством пластиковых деталей.

Как сообщили в «министерстве» транспорта ДНР, «республика» испытывает потребность в 900 единицах автобусов до 60 мест.

Выпуск автобусов это лишь начало, в ДНР также планируют наладить производство сельскохозяйственной техники и тракторов.

В ДНР встали на конвейер первые автобусы
В ДНР встали на конвейер первые автобусы


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