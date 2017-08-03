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Благодаря эффективному менеджменту чистая прибыль «Артемсоль» увеличилась в 4 раза

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Экономика / Производство
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Благодаря эффективному менеджменту чистая прибыль «Артемсоль» увеличилась в 4 раза

Государственное соледобывающее предприятие «Артемсоль» по результатам первого полугодия 2017 года получило 73,3 миллиона гривен чистого финансового результата (прибыли), что практически в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дополнительную прибыль ГП «Артемсоль» получило благодаря увеличению объемов производства соли и сокращению затрат.

«Нам удалось значительно увеличить долю экспорта продукции. Так за 6 месяцев этого года европейским потребителям отгружено практически 400 тысяч тонн соли, что в пять раз больше, чем в прошлом году. Существенно вырос экспорт в Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию. Увеличились отгрузки и на внутренний рынок», - отмечает руководитель предприятия Виктория Луценко.

Показала свою эффективность и программа по оптимизации расходов. Напомним, что ГП «Артемсоль» добровольно проводит открытые торги через площадку системы Prozorro.

Благодаря положительным финансово-экономическим показателям за последний период и экономии затрат у предприятия появилась возможность улучшить благосостояние работников.

Так с 1 августа 2017 года на 20% увеличены тарифные ставки и должностные оклады всех работников ГП «Артемсоль». Это уже не первое увеличение выплат на предприятии. Так, с 1 января 2017 года тарифные ставки сотрудников уже были повышены на 38%.


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