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«Артемсоль» улучшает социальные стандарты работников

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Экономика / Производство
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«Артемсоль» улучшает социальные стандарты работников

С целью повышения социальных стандартов государственное соледобывающее предприятие «Артемсоль» с 1 августа 2017 года на 20% повысит тарифные ставки и должностные оклады всех работников.

Несмотря на потерю рынков сбыта, сокращение выпуска более дорогостоящих видов продукции, нехватку вагонов и близость зоны проведения АТО, ГП «Артемсоль» продолжает стабильно работать и повышать социальные стандарты. Благодаря положительным финансово-экономическим показателям за последний период и экономии затрат у предприятия появилась возможность улучшить благосостояние работников.

«Выражаю благодарность коллективу «Артемсоли» за результативную работу, которая позволила перевыполнить плановые задания по производству соли и получить дополнительную прибыль. Как мы и обещали, при стабильной финансовой ситуации на предприятии, в очередной раз повышаем заработные платы. Мы хотим поддержать наших работников и при каждой возможности стараемся улучить их материальное положение», – отмечает руководитель предприятия Виктория Луценко.

Она также подчеркнула, что забота о социальной защите работников предприятия и повышение социальных стандартов, в первую очередь – заработной платы, является приоритетным направлением для администрации.

Это уже второе повышение за 2017 год. Суммарно тарифные ставки и оклады работников предприятия в текущем году выросли на 38%. Поднятие уровня зарплат на предприятии значительно опережает показатели инфляции в стране.

По имеющимся статистическим данным, еще до повышения средняя заработная плата по предприятию в мае этого года была на 55 % выше, чем средняя зарплата по Украине и на 37% выше, чем средняя по Донецкой области.

Кроме того, в сложной экономической ситуации предприятию удается сохранить коллектив. С начала года среднесписочная численность работников даже увеличилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня на предприятии трудится около трех тысяч человек. Для того, чтобы избежать оптимизации персонала, администрация и профсоюзная организация периодически прибегают к вынужденным мерам: введению сокращенного рабочего дня и перераспределению незадействованных работников.

ГП «Артемсоль» - градообразующее предприятие Соледарской объединенной территориальной громады Донецкой области, поэтому особое значение имеет то, что благодаря росту заработной платы работников предприятия увеличиваются отчисления в местный бюджет. Отметим, что за первую половину 2017 года городская громада получила 46 млн. грн, что на 56% больше показателя прошлого года. Ожидается, что рост отчислений в местный бюджет будет продолжаться.

Также с целью поднятия уровня жизни работников ГП «Артемсоль» содержит обширную социальную сферу, способствующую полноценному отдыху, оздоровлению, всестороннему развитию трудящихся, ветеранов соляного производства и членов их семей.

За средства предприятия функционирует современный спортивный комплекс с плавательным бассейном, детский загородный оздоровительный центр «Радуга», база отдыха. На содержание и развитие этих объектов социальной инфраструктуры за первое полугодие 2017 года направлено более 6 млн. гривен, что на 40% больше в сравнении с прошлым годом

С целью защиты интересов коллектива и контроля условий труда и отдыха работников на предприятии действует Коллективный договор между первичной профсоюзной организацией и администрацией ГП «Артемсоль», который является одним из лучших в отрасли.


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