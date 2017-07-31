«Артемсоль» улучшает социальные стандарты работников

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«Артемсоль» за 8 месяцев увеличило показатель чистой прибыли более чем в два раза

Топ за неделю 6039 3735 3454 2047 1976

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