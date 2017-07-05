Самые грязные производства Донетчины расположены в Мариуполе

Вчера, 4 июля, Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак обнародовал рейтинг предприятий, которые больше всего загрязняют окружающую среду, сообщает До ТеБе.
Обновленный рейтинг состоит из трех категорий по 33 предприятиям в каждой: самые загрязнители атмосферного воздуха, крупнейшие загрязнители воды и предприятия, производящие больше отходов.
В список попали около двух десятков предприятий Донбасса. Два мариупольских предприятия возглавляют всеукраинский рейтинг. В частности ММК им Ильича занял второе место по загрязнению атмосферного воздуха, а меткомбинат «Азовсталь» является лидером по загрязнению водных объектов.