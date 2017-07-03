«Артемсоль» просит суд признать неправомерными результаты ревизии госаудиторов

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«Артемсоль» за 8 месяцев увеличило показатель чистой прибыли более чем в два раза

«Артемсоль» за 11 месяцев пополнило бюджеты всех уровней на 286,7 миллионов гривен

«Артемсоль» в I квартале 2017 года пополнило бюджеты всех уровней на 72,6 миллиона гривен

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