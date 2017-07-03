«Артемсоль» просит суд признать неправомерными результаты ревизии госаудиторов

Государственное предприятие обратилось с иском в Донецкий окружной административный суд с требованием признать неправомерными и отменить положения результатов ревизии государственных аудиторов.
Восточным офисом Госаудитслужбы с декабря 2016 по март 2017 года проводилась ревизия финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия «Артемсоль» за период с 1 июня 2015 по 31 декабря 2016 года. По результатам проверки составлен Акт № 05.07-19/001 от 31 марта2017 года и выдвинуты требования по устранению выявленных нарушений.
ГП «Артемсоль» не соглашается с выводами, сделанными в Акте и со спорным требованием в части возложения обязанностей на ГП «Артемсоль» о взыскании убытков на сумму 864,53 тыс. грн. и в части необходимости применения мер дисциплинарного взыскания. Предприятие считает эти положения требованийнеобоснованными и такими, что вынесены с нарушением норм действующего законодательства.
Юридической службой государственного предприятия уже направлено исковое заявление о признании неправомерными и отмене вышеуказанных требований. В настоящее время в Донецком окружном административном суде проходит рассмотрение этого дела.