Мариупольский порт впервые перевалил импортный известняк

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В Украину прибывает первая партия угля из ЮАР

В Украину прибыло третье судно с углем из ЮАР

Грузы из Мариупольского порта отправляются в 60 стран мира

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