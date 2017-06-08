Мариупольский порт впервые перевалил импортный известняк

В начале июня через причалы Мариупольского порта впервые в его истории была перевалена партия импортного флюсового известняка для местных металлургических комбинатов. 52 тысячи тонн этого груза успешно обработали докеры 1-го грузового района.
Изначально вся партия флюсового известняка была погружена в Арабских Эмиратах в трюмы балкера «NAVIOS HIOS» (флаг Греция). Но поскольку судно с осадкой 12 метров не может пройти через Керчь-Еникальский канал, было принято решение перегрузить часть партии в нейтральных водах на суда с меньшим водоизмещением. Так, «BEHCET C» (флаг Панама) приняло 17,7 тысяч тонн известняка и «ACORUS» (флаг Молдова) - еще 5,3 тыс. тонн груза. Таким образом, у причалов №№ 8 и 9 мариупольские портовики благополучно обработали три судна с импортным грузом.
«Флюсовые известняки широко используются в мартеновском и конвертерном производстве черных металлов. Поэтому у наших меткомбинатов существует постоянная потребность в этом сырье, - поясняет директор Мариупольского МТП Александр Олейник. – В условиях недостаточной пропускной способности существующих железнодорожных участков металлургические предприятия стараются находить альтернативные способы доставки сырья для производства. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы обеспечить максимально оперативную и качественную перевалку этих грузов. Ведь в перспективе это даст нам гарантированный дополнительный грузопоток импорта и увеличение объемов экспорта готовой продукции. Значит, мощности порта будут загружены, а наши люди обеспечены работой и достойной зарплатой».