В Краматорске изготовили самую мощную ветроустановку в Украине

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Завод по производству ядерного топлива будет запущен в 2015 году

В Краматорске будут судить директора предприятия из-за действий которого бюджету нанесен ущерб на 1,2 млн. грн

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