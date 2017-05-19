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В Краматорске изготовили самую мощную ветроустановку в Украине

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Экономика / Производство
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В Краматорске изготовили самую мощную ветроустановку в Украине

В Краматорске (Донецкая обл.) изготовили первую в Украине ветроэнергетическую установку мощностью 3,2 МВт. Данная ветроэнергетическая установка (ВЭУ) предназначена для ветропарка «Причерноморский», который расположен в Николаевской области. Ранее предприятие изготовило и поставило для него несколько ветроэнергетических установок меньшей мощности – 2,5 МВт.

Ветропарк «Причерноморский» наиболее молодой – запущен в октябре прошлого года. Он рассчитан на выработку 30 МВт электроэнергии, но возможно и расширение до 90 МВт. В настоящий момент общая мощность ветроэнергетических установок парка составляет 5 МВт.

По словам директора предприятия-изготовителя Евгения Никитенко, отечественный производственный потенциал позволяет производить более 50% составляющих ветроэнергетической установки. В производственном цикле изготовления ветроэнергетических установок задействованы предприятия Краматорска, например, Новокраматорский машиностроительный завод.

Как отметил вице-президент Всемирной ветроэнергетической ассоциации, глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, краматорское предприятие вышло на европейский уровень. «Именно ветроэнергетические установки мощность 3,2 МВт изготавливаются в странах Европы. В Краматорске произвели первую в Украине такую установку – это отличный показатель. Вэтроэнергетика в Европе занимает второе место по объемам производства, а по себестоимости ниже, чем при использовании не возобновляемых природных ресурсов», – добавил он.
В Краматорске изготовили самую мощную ветроустановку в Украине
В Краматорске изготовили самую мощную ветроустановку в Украине
В Краматорске изготовили самую мощную ветроустановку в Украине
В Краматорске изготовили самую мощную ветроустановку в Украине


Донецкие Новости


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