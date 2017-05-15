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Металлурги Мариуполя несут убытки из-за «Укрзализныци»

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Экономика / Производство
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Металлурги Мариуполя несут убытки из-за «Укрзализныци»

14 мая металлурги меткомбината Мариуполя вынуждены были на сутки остановить доменную печь из-за невозможности получить отгруженный кокс. А всего за последний год предприятию по прямому маршруту недовезли более 6 млн тонн сырья. Об этом сообщил в Facebook генеральный директор Мариупольского металлургического комбината Юрий Зинченко.

Он считает, что ущерб от недополученного сырья исчисляется миллионами гривен.

«Это около 1 млн тонн недопроизведенного чугуна и около 1 млн тонн чугуна, произведенного с неконкурентоспособной себестоимостью из-за использования длинного плеча доставки с использованием морского транспорта», – написал глава предприятия.

Также, по словам Зинченко, еще полгода назад руководство «Укрзализныци» победно отчиталось о 23 грузовых поездах по перегону «Камыш-Заря – Волноваха» в направлении Мариуполя. Но по факту железнодорожники вышли только на уровень 16-17 поездов в день.

При этом руководитель ММК обвиняет «Укрзализныцю» в том, что сегодня она не доставляет грузы даже в Бердянск, откуда они ранее по морю перевозились в Мариуполь.

«Минус 1 маршрут сырья по Камыш-Заре – это минус 0,4 млн долл. валютной выручки. К сожалению, каждый день мы их недополучаем по 2-3», – пишет глава ММК.

Донецкие Новости


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