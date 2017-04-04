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«Артемсоль» в I квартале 2017 года перевыполнило план по производству соли

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Экономика / Производство
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«Артемсоль» в I квартале 2017 года перевыполнило план по производству соли

ГП «Артемсоль» по итогам I квартала 2017 года выполнило план по производству соли на 102,5%, что составило 442,6 тысячи тонн соли. Этот показатель на 22,1% выше, чем в прошлом году.

При запланированных 431,6 тысячах тонн ГП «Артемсоль» добыло и переработало 442,6 тысячи тонн соли. В итоге рудники предприятия перевыполнили производственный план на 2,5%.

Отметим, что в январе-марте прошлого года более 40 % продукции (157 тысяч тонн) было направлено потребителям Российской Федерации. С начала 2017 года ГП «Артемсоль» укрепило свои позиции на экспортных рынках и увеличило объемы поставок в страны дальнего и ближнего зарубежья. Так, за 3 месяца 2017 года европейским потребителям отгружено 204,3 тысячи тонн продукции, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Существенно вырос экспорт в Польшу - на 79,6 тысячи тонн, Венгрию – на 71,5 тысячи тонн. Также увеличились поставки в Словакию, Румынию, Австрию. Кроме того, на 63,2% увеличились отгрузки и на внутренний рынок.

Это позволило не только перекрыть потерю российского рынка, но и по итогам работы за I квартал 2017 года отгрузить на 22% или 80 тысяч тонн соли больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Напомним, что с 1 ноября 2016 года предприятие полностью прекратило поставки всего ассортимента продукции на территорию Российской Федерации в связи с введением эмбарго.


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