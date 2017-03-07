Остановка Авдеевского коксохима ударит по экономике Украины

Возможная остановка крупнейшего в Европе Авдеевского коксохимзавода крайне негативно отразится на экономике всей Украины. Такое мнение выразил директор Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Валерий Геец.
Блокада так называемыми "активистами" поставок кокса, который производится на неконтролируемых территориях, а также угля для шихтования, который используют металлурги на контролируемой части Украины, приводит к снижению загрузки металлургических предприятий в Украине, отметил В.Геец.
"И что бы иметь полную загрузку этих предприятий, мы будем вынуждены импортировать кокс. Что в свою очередь повлияет на валютный баланс", - пояснил он.
Перебои в работе Авдеевского коксохима уже приводят к тому, что есть проблемы с загрузкой мощностей металлургических комбинатов Мариуполя, напомнил эксперт.
"Считаю, что сложившаяся ситуация для экономики в целом и энергетики в частности довольно опасная. Первыми действительно страдают города где градообразующими предприятиями являются металлургические, а позже вся остальная Украина ощутит на себе негативный эффект блокады", - подчеркнул В.Геец.
Ранее командующий национальной гвардией МВД Юрий Аллеров сообщил, что его подчиненные готовы обеспечить силовую составляющую для деблокирования железнодорожных путей на Донбассе. По его словам, для этого нацгвардейцам требуется дать указание.
Президент Петр Порошенко ранее осудил действия участников блокады, заявив, что они пытаются отрезать Донбасс от Украины. П.Порошенко подчеркнул, что не допустит атаманщины и ухудшения международного имиджа Украины из-за действий "активистов".
По мнению заместителя министра по вопросам неподконтрольных территорий АТО и беженцев Георгия Туки, ситуация с противозаконной блокадой Донбасса показала беззубость нынешней власти.