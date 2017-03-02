«Артемсоль» перевыполнило февральский план по производству соли

ГП «Артемсоль» в феврале 2017 года выполнило план по добыче соли на 108,1%, что составило 154,3 тысячи тонн соли. Этот показатель на 25% выше, чем в прошлом году.
По итогам работы за февраль 2017 года ГП «Артемсоль» добыло и переработало 154,3 тысячи тонн соли при запланированных 142,8 тысячах тонн. В итоге рудники предприятия перевыполнили производственный план на 8,1%. Кроме того, за февраль 2017 года удалось произвести на 25% или 31 тысячу тонн больше, чем было произведено в феврале 2016 года.
Напомним, что в январе 2017 года коллектив предприятия также перевыполнил плановые показатели по производству. Всего с начала года добыто 333 тысячи тонн соли, что на 10,6% больше, чем запланировано и на 32% превышает показатель прошлого года.
С начала года ГП «Артемсоль» укрепило свои позиции на экспортных рынках и увеличило объемы поставок в страны дальнего зарубежья. Так, за 2 месяца 2017 года европейским потребителям отгружено на 122,1 тысячи тонн больше продукции, чем за аналогичный период 2016 года. Существенно вырос экспорт в Польшу - на 59,2 тысячи тонн, Венгрию – на 56,3 тысячи тонн.
Отметим, что с 1 ноября 2016 года предприятие полностью прекратило поставки всего ассортимента продукции на территорию Российской Федерации в связи с введением эмбарго.