В Украине 3 года подряд падает машиностроение, - эксперт

Если в 2013 году отраслевой экспорт составлял 6,8 млрд долларов, то в 2016 на внешние рынки реализовано продукции на 3,6 млрд. По словам главы политсовета партии «Успішна країна» Натальи Дмитриченко, эта ситуация отображается на рынке труда - 18% безработных составляют сотрудники машиностроительных предприятий.
Украина стабильно теряет доход от экспорта продукции машиностроения. Вот уже 3 года подряд с 2014 года наблюдается стагнация отрасли, которая ранее считалась наиболее перспективной. На 2016 год объем экспорта упал в 2 раза по сравнению с 2013. Прогнозы на нынешний год также не внушают оптимизма.
«Ситуация лишь частично связана с войной и аннексией Крыма. Ключевые машиностроительные узлы — это Харьков, Днепр, Запорожье, Львов. Естественно сильно бьет по отрасли ограничение на экспорт в Россию, но власть даже не пытается дать экономические преференции машиностроителям, чтоб повысить конкурентоспособность на альтернативных внешних рынках», - отмечает Дмитриченко.
О глубоком кризисе отрасли свидетельствуют и данные органов социального обеспечения. Так, 70 тысяч официальных безработных (18% от общего количества) в Украине - это машиностроители.
По словам политика, ситуацию нужно исправлять, внедряя индустриальные парки и локальные инновационные центры, которые помогут развивать наукоемкие отрасли экономики. Эти механизмы партия Александра Клименко предлагает в своем Налоговом Кодексе, который был разработан летом 2016 года.