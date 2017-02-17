Авдеевский коксохим модернизирует производственные мощности

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) Группы Метинвест вложил более 20 млн грн в обновление вагоноопрокидывателя в углеподготовительном цехе №2.
Вагоноопрокидыватель – мощный агрегат, который позволяет оперативно разгружать многотонное содержимое железнодорожных вагонов. Стабильная работа этой машины в углеподготовительном цехе напрямую влияет на график работы коксовых цехов и всю производственную цепочку.
Прежний вагоноопрокидыватель отработал на предприятии более 40 лет, был существенно изношен и постоянно требовал капитальных ремонтов.
Современное автоматизированное оборудование весом около 200 тонн заводчане устанавливали два месяца. Работы удалось завершить в срок благодаря коллегам из компании «Метинвест инжиниринг».
Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов:
- Несмотря на обстрелы и перебои с электроэнергией, жизнь продолжается. Работаем над совершенствованием технологических процессов, держим высокую планку. Со своей стороны делаем всё возможное, чтобы металлурги Украины стабильно получали кокс высокого качества. На текущий год у нас большие планы, намечено несколько крупных и значимых проектов. Речь идёт не только об обновлении производственного оборудования. Отдельная статья инвестиций предусматривает ряд приобретений и новшеств, направленных на охрану труда заводчан.