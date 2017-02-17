Днепровский меткомбинат на грани остановки

Днепровский металлургический комбинат в Каменском (бывш. Днепродзержинск Днепропетровской обл.) находится на грани остановки из-за прекращения поставок кокса из Алчевска, вызванного блокадой железнодорожного сообщения с неподконтрольными районами Луганской обл. т.н. "активистами".
Об этом говорится в заявлении корпорации "Индустриальный союз Донбасса", в состав которой входит Днепровский меткомбинат. ИСД также подтвердила вынужденную полную остановку своего меткомбината в Алчевске по вине участников блокады.
"К сожалению, в феврале 2017 года ситуация накалилась до предела и наши промышленные предприятия, которые являются по сути градообразующими, в Алчевске просто остановились. Мы официально подтверждаем, что, начиная с 16 февраля в Алчевске полностью прекращено производства чугуна, стали, проката, металлургического кокса", - говорится в заявлении.
Также полностью прекращена генерация электрической энергии. Уникальный промышленный комплекс, не имеющий аналогов в Европе, просто замер, подчеркивают в ИСД. В компании считают, что дальнейшая блокировка деятельности промышленных предприятий ведет государство к макроэкономической турбулентности, последствия которой ощутит абсолютно каждая украинская семья в самой ближайшей перспективе.
В частности, среди негативных последствий дальнейшей блокировки Донбасса - сокращение рабочих мест, увольнения, падение экспорта, падение валютной выручки, девальвация национальной валюты.
Ранее горно-металлургический холдинг "Метинвест" заявил, что продолжение блокады Донбасса приведет к остановке промышленных предприятий в регионе и гуманитарной катастрофе.
МинПром