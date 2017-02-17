Днепровский меткомбинат на грани остановки

В Алчевске медики отказались работать в системе ЛНР. А учителя согласились

В Донецкой области в феврале сократилось промпроизводство

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