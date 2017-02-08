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Мариупольский МТП подписал контракт с заокеанским производителем оборудования

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Экономика / Производство
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Мариупольский МТП подписал контракт с заокеанским производителем оборудования

ГП «Мариупольский морской торговый порт» и американо-канадская компания ABROOK INC – официальный представитель производителя оборудования для перевалки зерновых грузов компании Ag GROWTH INTERNATIONAL (AGI) - подписали контракт на поставку комплектного оборудования для будущего зернового комплекса в порту.

В присутствии Старшего Коммерческого Атташе Посольства США в Украине Джеймса Линдли и Коммерческого специалиста Посольства США Анатолия Сахно, а также городского головы Мариуполя Вадима Бойченкко подписи под документом поставили директор Мариупольского порта Александр Олейник и Президент компании ABROOK INC Михаил Атрошенко.

«Сегодня знаковый день для нас. Ведь подписав контракт с таким всемирно известным производителем оборудования для перевалки и хранения зерновых, мы даем четкий сигнал нашим клиентам и партнерам, что Мариупольский порт не только декларирует свое дальнейшее развитие, но и предпринимает реальные шаги по диверсификации грузопотоков и повышению качества предоставляемых услуг», - отметил директор Мариупольского МТП Александр Олейник.

Также, по словам директора порта, строительство данного комплекса полностью отвечает стратегическому плану развития ММТП, который нацелен на создание максимально универсального порта с новыми высокотехнологичными рабочими местами, снижение себестоимости перевалки грузов и, как следствие, увеличение доходности предприятия и рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

«Мы благодарны Мариупольскому порту за то, что смогли стать частью такого серьезного проекта по внедрению новых технологий и обеспечению качества хранения и перевалки зерна на уровне мировых стандартов. Надеюсь, что это не последний совместный наш проект и мы со своей стороны готовы к дальнейшему плодотворному сотрудничеству с этим предприятием», - заявил Президент компании ABROOK INC Михаил Атрошенко.

К основным характеристикам проектируемого зернового комплекса относятся:

- мощность по перевалке зерновых грузов – 2 млн тонн в год;

- возможность единовременного хранения 131,1 тыс. тонн зерна;

- мощность по приему зерновых с автомобильного транспорта – 500 тонн в час;

- мощность по приему зерновых с железнодорожного транспорта – 1 тыс. тонн в час;

- мощность загрузки судов – 2 тыс. тонн в час.

Дополнительно комплекс будет оборудован зерносушилкой (что крайне редко встречается в портах) мощностью 3 тыс. тонн в сутки.

Специалисты в сфере АПК в настоящее время оценивают экспортный потенциал областей, тяготеющих к портам Азовского моря, на уровне 3-4 миллионов зерновых грузов в год. И при сохранении такой тенденции производства зерна необходимость строительства современного зернового терминала в самом глубоководном украинском порту Азова – Мариупольском – становится очевидной.

Для обеспечения максимальной универсальности порта в 2016 году руководство Мариупольского МТП приняло решение о строительстве зернового терминала. Терминал будет строиться в два этапа с расчетом выхода на полную проектную мощность в 2019 году. В первую очередь строительства этого терминала портовики планируют инвестировать собственные средства, заработанные за предыдущие годы, а к строительству второй очереди – привлечь инвестора.
Мариупольский МТП подписал контракт с заокеанским производителем оборудования
Мариупольский МТП подписал контракт с заокеанским производителем оборудования
Мариупольский МТП подписал контракт с заокеанским производителем оборудования


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