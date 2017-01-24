«Артемсоль» совершенствует пищевую безопасность продукции

На предприятии идет подготовка к внедрению интегрированной системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 и ISO 22000:2005. Эта система призвана обеспечить предсказуемое и стабильное качество и безопасность продукции. Проект охватывает производство как пищевой, так и кормовой соли.
C 2005 года в ГП «Артемсоль» внедрен стандарт ISO 9001 «Системы менеджмента качества». Данная система управления качеством ежегодно подтверждает свою функциональную пригодность и эффективность.
В то же время на смену действующему стандарту выпущена новая версия – ISO 9001:2015. В связи с чем возникла необходимость приведения существующей системы управления качеством в соответствие с требованиями данного стандарта. Основная цель изменений стандарта – четкое управление процессами, оценка рисков, лидерство руководителей на всех этапах.
Параллельно с этим в ГП «Артемсоль» приступили к внедрению системы управления безопасностью пищевых продуктов – ISO 22000:2005 HACCP. Новый стандарт предусматривает анализ опасных факторов и контроля в критических точках.
Он основывается на соблюдении требований к производству, тщательном анализе производственных и других процессов, с целью выявления возможных опасностей пищевой продукции, и установлению конкретных действий для предотвращения, устранения или снижения этих опасностей до приемлемого уровня.
Эта система управления была разработана Всемирной организацией здравоохранения и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Кроме того, она признается и применяется практически во всех современных странах предприятиями-производителями пищевой продукции.
Как отметил и.о. директора ГП «Артемсоль» Владимир Доля: «Контроль качества продукции, выпускаемой предприятием, всегда был на высоком уровне. Уже много лет в ГП «Артемсоль» действует система управления качеством по требованиям международного стандарта. Мы приняли решение не останавливаться на достигнутом. Сейчас в «Артемсоли» проходит реализация проекта по пищевой безопасности, который соответствует лучшим европейским и мировым практикам».
К разработке интегрированной системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов в соответствии ISO 9001:2015 и ISO 22000:2005 предприятие приступило в сентябре 2016 года. В случае успешного завершения подготовки, сертификация интегрированной системы согласно новым стандартам должна внедриться на предприятии в конце апреля 2016 года.
В свою очередь система HACCP позволит повысить доверие зарубежных партнеров к продукции ГП «Артемсоль». Используя передовые системы контроля безопасности пищевой продукции, предприятие сможет гарантировать качество выпускаемой соли, поскольку процесс производства станет более управляемым и эффективным, а существующие риски будут максимально снижены.