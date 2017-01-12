В ДНР запустят Юзовский металлургический завод

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В ДНР собираются запустить около 20 промышленных предприятий

В Макеевке запустят часы с боем курантов

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