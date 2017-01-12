Лента новостей

15:42
Днепровские врачи проведут обследование жителей Марьинки
15:30
Занятия в школах ДНР начнутся с 16 января
13:40
В ДНР запустят Юзовский металлургический завод
13:07
Донецкая фильтровальная станция остается обесточенной
12:57
В Бахмуте задержали телефонных мошенников
12:40
На 2 миллиарда гривен увеличились поступления налога на доходы физических лиц от жителей Донетчины
23:56
Две девочки с Покровска попали в больницу после побоев матери
22:35
Стало известно, когда демонтируют главную елку Донецка
22:27
Чернобыльцы Донбасса получат денежную помощь на оздоровление
21:29
В чем преимущества диммируемых светодиодных светильников?
20:58
Малогабаритная спальня: советы по оформлению
20:41
Проблема с наушниками в iPhone 7. Есть ли выход?
20:11
Открытие ресторана: важные детали
18:42
Селидово и Доброполье подключат к UASC
12:48
Чёрные лебеди-2017
12:42
В Покровске стартовали боксерские соревнования
12:37
Удобные поездки с «Карпатэксспресс»
11:52
В школах Донецкой области появится новый предмет
11:38
В Ясиноватой из-за обстрелов повреждено ЖД депо
11:25
На Донетчине ликвидирован подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя
01:46
Современные алюминиевые радиаторы
20:51
Еще два банкомата «ЦРБ» появились в Донецке
20:32
Петровский район Донецка ждет масштабное восстановление
20:13
В Бахмутском районе вырубили лесополосу
20:04
Пиарщики Ульяны Супрун организовали кибератаку на кардиохирурга Тодурова,- эксперт
16:43
Сильное тело – сильный дух
16:21
Вся суть маркетинга в Интернете
15:57
След Медведчука в заказной информационной атаке на кардиохирурга Тодурова вывел на политтехнолога Ульяны Супрун
15:22
По итогам 2016 года бизнес Донетчины перечислил в бюджеты свыше 13 миллиардов гривен
14:49
Пенсии жителям оккупированного Донбасса выплатят после выполнения Минских соглашений
14:09
Завтра в центре Донецка проведут замену сетей горячего водоснабжения
13:53
В Мариуполе безработный избил полицейского
13:01
Качественная выездная химчистка мебели от проверенной компании
12:57
Какие украшения можно носить на работе
12:39
В Торецке из-за пожара погиб человек
12:34
ЕС требует от Украины новые реформы
11:06
Началась регистрация на пробное ВНО
01:58
Как привлечь клиентов в Интернет проект?
01:28
Травмы колена и их симптомы
17:05
Яркий фестиваль вертепов «Рождественские перезвоны» состоялся в Краматорске
15:35
На ремонт дорог в ДНР, потратят 933 миллиона рублей
14:32
Обстрелян поселок Безыменное, ранен ребенок
14:21
У украинцев вырастут зарплаты, но реальный доход вряд ли
12:26
В Германии допустили развал Евросоюза
12:13
Как купить квартиру без первоначального взноса?
Все новости

Архив публикаций

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В ДНР запустят Юзовский металлургический завод

0
118
Экономика / Производство
0
В ДНР запустят Юзовский металлургический завод

Как сообщили в пресс-службе «министерства» промышленности и торговли самопровозглашенной ДНР, весной 2017 года будет запущен крупнейший металлургический завод «Юзовский».

Для подготовки к запуску завода, были отремонтированы все необходимые коммуникации. Восстановлены девять электромостовых кранов, пресс-ножницы AKROS и погрузочная машина Fuchs. Сейчас завершают ремонт еще одних пресс-ножниц и одного погрузчика.

Также сейчас проходит очистка территории от поросли деревьев. Планируемая дата запуска намечена на весну 2017 года.

ЮМЗ считается одним из самых крупных металлургических предприятий на территории самопровозглашенной ДНР.


Похожие публикации

5-01-2017
В Макеевке запустят часы с боем курантов
4-01-2017
В ДНР собираются запустить около 20 промышленных предприятий
15-10-2016
ДМЗ остановил работу доменных печей
15-09-2015
Донецкий металлургический завод запустил вторую доменную печь
10-06-2015
Донецкий металлургический завод возобновил свою работу
29-08-2014
Донецкий металлургический завод остановил работу

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх