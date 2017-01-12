В ДНР запустят Юзовский металлургический завод

Как сообщили в пресс-службе «министерства» промышленности и торговли самопровозглашенной ДНР, весной 2017 года будет запущен крупнейший металлургический завод «Юзовский».
Для подготовки к запуску завода, были отремонтированы все необходимые коммуникации. Восстановлены девять электромостовых кранов, пресс-ножницы AKROS и погрузочная машина Fuchs. Сейчас завершают ремонт еще одних пресс-ножниц и одного погрузчика.
Также сейчас проходит очистка территории от поросли деревьев. Планируемая дата запуска намечена на весну 2017 года.
ЮМЗ считается одним из самых крупных металлургических предприятий на территории самопровозглашенной ДНР.