В Мариупольском депо отремонтировали пять вагонов поездов "Укрзализныци"

Недавно в состав поездов №83 / 84 Мариуполь-Киев и №123 / 124 Костянтинивка-Киев Мариупольского депо было включено пять капитально отремонтированных вагонов.
Пассажиры обоих направлений уже почувствовали улучшение условий в путешествиях, а стоимость реставрации втрое дешевле, чем закупка новых вагонов, передает Укрзализныця.
- Модернизированные вагоны почти ничем не отличаются от новых, ведь в процессе капитально-восстановительного ремонта полностью обновляется интерьер салонов вагона и купе, устанавливаются новые окна, полочки, выполняется капитальный ремонт или замена оборудования вагона и тому подобное. Обязательное условие - установка систем кондиционирования воздуха и вакуумных туалетных комплексов, - говорится в сообщении.
По информации перевозчика, проведение капитальных ремонтов в вагонах - вынужденная мера, однако это позволяет за значительно меньшее время и меньшие средства обновлять пассажирские вагоны и продлевать срок их эксплуатации на 15 лет. Стоимость проведения такого ремонта 8,5 млн. гривен, что в три раза дешевле, чем покупка нового вагона.
Всего в течение этого года в Укрзализныце запланировали обновить более 150 вагонов. С которых 62 - на заводах, девяносто первого депо.
До ТеБе