В Славянском районе появится мусороперегрузочная станция

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С начала года через систему ProZorro объявлено 2174 тендеров на сумму 108,5 млн. гривен

Топ за неделю 2006 1409 1382 1261 1149

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