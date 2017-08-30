В Славянском районе появится мусороперегрузочная станция

Вблизи поселка Райгородок Славянского района появится мусороперегрузочная станция площадью 2 гектара. Об этом свидетельствует тендер в системе электронных публичных закупок Prozorro на разработку проектно-сметной документации к проекту.
В частности, стоимость проекта оценивается в 900 тысяч гривен. Сейчас тендер находится на стадии квалификации победителя. Ее должны изготовить до 31 декабря этого года.
О сроках строительства самой мусороперегрузочной станции пока ничего не сообщается. Однако ее стоимость, как говорится в тендерной документации, не должен превышать 15 млн гривен. Инвестором проекта выступает Донецкая облгосадминистрация.
В прошлом году Департамент экологии ОГА предлагал построить мусороперегрузочную станцию на территории Славянска, однако жители выступили решительно против этого. Зато из-за истечения срока эксплуатации городского полигона, городской мусор пока транспортируют в Краматорск.
До ТеБе