Спортивную площадку и молодежный центр открыли сегодня в Бахмуте

23 августа в Бахмуте председатель облгосадминистрации Павел Жебривский вручил сертификаты на семь футбольных полей с искусственным покрытием, которые были построены при Бахмутских школах № 2, № 5, № 9, № 10, № 11, № 12, № 24.
Глава области поздравил присутствующих с праздником, и отметил что ключевая задача сегодня - это воспитать в Донецкой области новое поколение украинцев.
«Все мы заинтересованы в том, чтобы наши дети были самыми умными, наиболее физически развитыми, потому что это лицо будущего обновленного Донбасса. Если дети будут счастливыми, безусловно, будут счастливы и родители. До конца года в Бахмуте будет много-много разных «вкусностей». Мы многое откроем, многое сделаем, но это только начало пути», - отметил Павел Жебривский.
Размер новых площадок составляет 42 х 22 метра с ограждением.
Общая сметная стоимость построенных объектов составляет 9935, 35 тыс. грн.
Еще одним приятным подарком для молодежи города стало открытие молодежного центра «Перспектива» в коммунальном учреждении культуры «Бахмутский городской народный Дом».
Молодежный центр «Перспектива» - это открытое пространство для работы, отдыха и развития молодежи на принципах доступности и общей ответственности.
Основными задачами центра является организация удобного неформального пространства для молодежи, где она будет иметь возможность обсуждать и реализовывать проекты, заниматься неформальным образованием. В центре планируется создать свободный доступ к информации по трудоустройству, возможность реализовывать творческой и интеллектуальный потенциал молодежной среды.
Площадь центра составляет 82,3 кв.м.
На обустройство центра потрачено 100 тыс.грн. из местного бюджета, на приобретение мебели и технического оборудования выделено 270 тыс.грн из областного бюджета.
Глава области отметил, что для такого большого города, как Бахмут, одного молодежного центра мало. «Мы дали старт инициативе, а дальнейшее развитие сети таких центров и хабов зависит от заинтересованности общественных организаций, ведь молодежь сама должна быть заинтересована в этих центрах. Мы готовы выделять средства, но на конкретные обоснованные проекты. Надеюсь, городские власти и в дальнейшем будут поддерживать молодежные инициативы и создавать пространство для развития гражданского общества», - подчеркнул Павел Жебривский.