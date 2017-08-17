Детсад «Алиса» одержал победу на конкурсе Минрегиона

Детский сад «Алиса», расположенный в Мангуше выиграл конкурс на лучшие сооружения, сданные в эксплуатацию 2016 года, который провело Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины.
Коробку здания детского сада построили еще в 1991 году, потом долгое время не могли довести до ума. Когда в 2015 году сад начали восстанавливать, то пришлось его перепланировать: добавили еще один этаж (со специального разрешения министерства) и таким образом вместо 108 детей он уже может принимать 220. На этот объект область потратила 38 млн. 774 тысячи гривен и теперь там есть музыкальные, художественные и спортивные залы, просторные светлые группы и спальни (на первом этаже, в яслях, они еще и с подогревом), новый современный пищеблок, прачечная, автономная автоматизированная котельная, просторные хорошо оборудовании и упорядоченные площадки - словом, все, что нужно для того , Чтобы дети охотно шли в детский сад, а их родители были за них спокойны.
Председатель облгосадминистрации Павел Жебривский в рамках рабочего визита на юг области поздравил коллектив детского сада с победой.
«Это очень знаково: наши дети, где бы они ни жили - в маленьком селе или большом городе - растут, воспитываться и учиться в лучших условиях. Тогда не надо будет говорить о каких-то преференции по вступлению или еще чего-то для сельских детей - они способны будут поступить в любой ВУЗ благодаря своим знаниям и будут конкурентными на рынке труда», - подчеркнул Павел Жебривский.
Глава области отметил, что такие детсады должны быть во всех населенных пунктах Донецкой области. Именно над этим сейчас и работает Донецкая облгосадминистрация.