В Мариуполе презентовали бывшие в употреблении чешские трамваи

Пять бывших в употреблении чешских трамваев будут курсировать в Мариуполе по шестому маршруту. Вагоны оснащены GPS-навигацией для контроля движения на линии, камерами видеонаблюдения, wi-fi и внешними звуковыми приборами для людей с инвалидностью.
Трамваи, которые были приобретены на средства областного бюджета, торжественно передали в городской ТТУ в среду, 16 августа.
- Трамваи, конечно, не новые, а б/у, но по состоянию и качеству гораздо лучше наших трамваев, и смогут дольше прослужить городу, - рассказал журналисту директор департамента транспорта и связи Мариупольского городского совета Василий Клат.
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